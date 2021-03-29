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金山聖荷西百年屋搬家 移動3個街區耗費5小時

編譯組╱灣區28日電
聖荷西歷史性老建築搬家。(Bay City News提供)
聖荷西歷史性老建築搬家。(Bay City News提供)

營建工程人員28日上午7時不到，集結於聖荷西南一街與東里德街 (East Reed Street) 交叉口，將一棟屋齡110年的歷史性建築，搬到三個街區外的地方，把這棟歷史性建築安置在東里德街與南四街交會處。雖然只有三個街區，可是將這棟建築搬到新地點的整個工程預定費時達五個小時。

這棟有四個居住單位的雙層樓公寓大樓建於1910年。搬動建物時，工程人員先將一個工字型鋼鐵放置於建築下面。工字型鋼鐵座下有一組水力發動的小型機車。

聖荷西歷史性老建築搬家。(Bay City News 提供)
聖荷西歷史性老建築搬家。(Bay City News 提供)

東灣與矽谷人道居住環境 (Habitat for Humanity East Bay/Silicon Valley)發言人克羅斯 (Patti Wang Cross) 表示，將建物放置在一組小機車上方時，巨型拖車會將這一組小機車拖到新地方。 她說，搬運完成後，營建員工將進行整修，將這棟建物改建成可負擔住屋，準備銷售。

全部搬運修建計畫由東灣與矽谷人道居住環境、聖荷西保存行動委員會 (the Preservation Action Council of San Jose)共同發起，並得到開發商 KT Urban 與聖荷西市府贊助。全部工程計畫總經費為160萬元。

行動委員會代表李區 (Ben Leech)說，社區民眾一直認為這是一棟具有特別歷史意義的建築。營建單位是當時極富盛名的沃夫與麥肯茲 (Frank Delos Wolfe & Charles McKenzie) 營建團隊。曾在這棟四單位雙層建築住過的人來自社會各個階層。

開發商KT Urban 提供人道居住環境一筆25萬元貸款，希望藉此獲得市府同意，讓KT Urban開發一棟全新的住商混合大廈。聖荷西市府以象徵性的一塊錢，將空地售予人道居住，讓人道居住能將此一歷史性建物搬到新地點。

根據人道居住環境與市府達成協議，整建完成後，大樓公寓將售予當地中間收入80%以下民眾，售價在目前市場一般屋價的37% 至45%之間。

聖荷西 矽谷 貸款

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