加州4月1日起50歲以上可打疫苗 滿16歲4月15日能接種

州長紐森認為疫苗接種資格的擴大讓他看到了結束疫情的希望。（州長辦公室直播視頻截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）於3月25日的記者會上宣布，加州 將從4月1日起將新冠疫苗 接種資格擴大至所有50歲以上的居民。如果供應量按預期在未來幾周得到新增，所有16歲以上的加州居民可從4月15日起獲得接種資格。

不過，即使新冠疫苗供應如預期一樣得到新增，願意接種的加州居民也需要幾個月的時間才能全部完成接種。

紐森說：「隨著疫苗供應的新增和資格擴大到更多的加州居民，隧道盡頭的光線繼續變亮。從4月1日起，我們將疫苗接種資格擴大到50歲以上的人群。從4月15日起，我們將繼續關注公平問題。這要歸功於拜登—賀錦麗政府的領導，以及全加州無數的公共衛生官員。」

加州現時每周接收新冠疫苗約180萬劑，並累計為居民接種了超過1500萬劑疫苗。州府預計，在4月上旬，每周將分發大約250萬劑。到了4月下旬，每周將分發超過300萬劑。這些估算可能會隨著時間的推移而調整。州府強調有能力管理每周300多萬劑疫苗的分發工作，並正在提升到4月底每周管理400萬劑疫苗的能力。

加州衛生與公共服務廳廳長加利（Mark Ghaly）說：「今天聲明的疫苗供應，預計在未來幾個月將大幅增加。我們距離將這場疫情 大流行拋在腦後更近了。然而，我們還沒有到那一步。為所有合資格的加州居民接種疫苗需要時間。在這期間，不能放鬆警惕。我們必須保持警惕，繼續戴口罩，遵守公共衛生指南。」

除了向服務於受灾最嚴重社區的提供商新增疫苗分配外，州府還採取了一系列舉措，在疫苗普及到所有16歲以上成年人口之前，為那些面臨最高的新冠病毒感染率的人群提供接種。這些舉措包括：

•疫苗提供商接種服務為提供資金，將疫苗接種服務覆蓋到面臨最大健康差距的社區。

•與勞工組織合作，將疫苗接種服務覆蓋到所有社會必要行業工人。

•與農業和社區組織合作，為農業工人接種疫苗。

•於3月底推出計畫，允許提供商使用一次性程式代碼，通過My Turn系統按郵編鎖定接種目標。

•支持現時在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情外展方面與州府合作的一部分社區組織，獲得直接的疫苗接種預約援助。

•優先考慮現時符合條件的人群，並允許提供者酌情為生活在疫情高影響地區的人群（包括家庭）接種疫苗。

隨著接種資格的擴大，並與即將出台的聯邦指導方針保持一致，州府將更新疫苗分發方法。從3月22日開始，州府將在四周內完成向所有16歲以上人口接種疫苗的過渡工作。現時的合資格人群包括：一線醫護人員、65歲以上長者、農業和食品工人、教育工作者、兒童保育工作者、緊急服務部門員工、殘障和高風險疾病人群。