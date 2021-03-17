舊金山居家避疫令一周年！ 市長布里德接種嬌生疫苗

2021年3月16日，布里德接種嬌生疫苗。（市長辦公室提供）

舊金山 進入疫情 之後，居家避疫（Shelter in place）至今已經一周年。隨著疫苗 的鋪開，疫情看似漸漸進入尾聲。

3月16日，舊金山市長布里德（London Breed）接種了嬌生（J&J）疫苗。然而就在一年之前，2020年3月16日，市長在市政廳與一眾高官宣佈3月17日開始進入居家避疫令。

布里德說，自己作為舊金山的領袖，接種疫苗向大眾證明疫苗的安全性。她指出有部分人仍然在質疑疫苗，並認為自己在公眾傳媒的視線中接種疫苗，能夠鼓勵到那些人。當天她選擇在了她從小長大的舊金山西增區（Western Addition）的一個露天接種點來接種疫苗。

她強調打疫苗不會是成為「試驗品」，如果她能打疫苗，也希望其他人也能夠打疫苗。同時她也盛讚嬌生疫苗的有效性，因為不少人也認為嬌生疫苗不如輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）。但是三者在預防新冠導致的嚴重疾病以及死亡上都相當有效。嬌生疫苗只需要打一針，輝瑞和莫德納則需要打兩針。

因為從去年2月開始，灣區的確診案例越來越多。直到3月16日，布里德宣布全市進入居家避疫狀態，餐廳零售關門，只有必要行業的員工才能出門，其餘民眾只能去超市、買食物、看病等。這一年中疫情反復，社會運動起伏動蕩，舊金山還曾經一度宵禁。

一年前的新聞發佈會上，布里德說這些居家命令對於民眾的日常生活會是具有「擾亂性」（disruptive），但是大家無需驚慌。她強調舊金山是有韌性的城市，舊金山提前進入緊急狀態，也就提前為疫情的蔓延做好了準備。

一年之後，布里德站在疫苗接種站的外面，表示一年前發佈居家令的決定，是自己做過的最艱難的決定之一，然而現在有了疫苗，我們就有機會可以重啟我們的城市。

「一年前我們做的決定，就是為了拯救生命。而這個疫苗也是在拯救生命。」布里德說。