聖馬刁縣 金山灣區9縣率先進入橙色層

聖馬刁縣進入橙色層之後可將餐館堂食的容量限制擴大至50%或200人以內，以較少者為準。（記者黃少華／攝影）

在3月16日更新的州府「更安全經濟藍圖」上，新冠疫情進一步好轉的聖馬刁縣（San Mateo）從紅色層進入橙色層，成為現階段金山灣區首個進入橙色層的縣。另外八個縣暫時處於紅色層。

根據州府最新數據，聖馬刁縣每10萬人當中僅新增新型冠狀病毒（COVID-19）陽性病例5.6宗，過去七天的檢測呈陽性比率（不包括監獄）降至1.1%。

縣議會議長卡內帕（David Canepa）說：「我覺得太陽再次照耀聖馬刁縣，向橙色層移動標誌著我們『真正回來了』。這意味著在這個縣不再有很大的COVID-19感染風險。現在，如果我們想先進入黃色層，然後達到綠色層，完成這一歷史性的捲土重來，就必須把風險降到最低。這意味著要繼續保持社交距離、勤洗手、避免人群聚集等健康指引。最重要的是要戴口罩，特別是如果你打算在聖派翠克節喝一打啤酒。」

根據聖馬刁縣公共衛生局的防疫指引，聖馬刁縣進入橙色層之後，即日起可重開或擴大室內業務的商業如下：

•購物中心

•禮拜場所：可以50%容量或200人重開，以較少者為准。

•餐館堂食：容量必須限制在50%或200人以內，以較少者為准。

•辦公室（非必要業務）：可在室內開放，但鼓勵遠程工作。

•酒吧／啤酒廠（不提供膳食的地方）：容量必須限制在25%或100人以內，以較少者為准。

•電影院 ：

•健身 房和健身中心（包括室內游泳 池）：容量必須限制在25%以內；室內熱水浴缸、桑拿和蒸汽室必須關閉；攀岩牆可以開放使用。

•家庭康樂中心：容量必須限制在25%以內；允許使用保齡球道和逃生室。

即日起可重開或擴大戶外業務的商業包括：

•卡丁車比賽、迷你高爾夫球、擊球籠（batting cages）等活動。

•遊樂園和主題公園：容量必須限制在25%或500人以內，以較少者為准。

•戶外景點：需要提前預訂門票；僅限本縣參觀者。

從2021年4月1日起允許開展其它商業活動：

•酒店、旅館和短期房屋租賃設施：可以25%的容量開放；室內游泳池可以開放；室內熱水浴缸、桑拿和蒸汽室必須關閉。

•博物館、動物園和水族館：室內活動容量限制為50%。