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桑德斯、華倫等民主黨國會議員力挺 紐森表態反擊罷免

記者黃少華／舊金山報導
傾向於共和黨的人士在舊金山市府門前收集選民簽名來推動罷免紐森。（記者黃少華／攝影）
傾向於共和黨的人士在舊金山市府門前收集選民簽名來推動罷免紐森。（記者黃少華／攝影）

多名民主黨國會議員於3月15日宣布，力挺同為民主黨籍的加州州長紐森（Gavin Newsom），認為針對紐森的罷免行動是一場「極端主義」的「共和黨權力爭奪戰」。

當天宣布支持紐森並反對罷免行動的國會議員包括：聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）、桑德斯（Bernie Sanders）、華倫（Elizabeth Warren）；聯邦眾議員波特（Katie Porter）、艾布蘭（Stacey Abrams）。其中，帕迪拉和波特代表加州。

民主黨發起了正式的「停止共和黨罷免」運動。這是迄今為止最明顯的跡象，表明民主黨人相信罷免紐森的特別選舉將在今年獲得舉辦資格。

極端「驕傲男孩」被指參與活動

民主黨還發布了首個反對罷免紐森的廣告，指責罷免運動是由「支持唐納·川普推翻選舉的共和黨右翼政客發起的。當然，他們是由共和黨全國委員會出資的。」其中包括反疫苗活動人士和極端暴力白人至上主義者，比如1月6日襲擊國會大廈的「驕傲男孩」（Proud Boys）。

廣告敦促選民採取行動反對罷免紐森。廣告中寫道：「全國共和黨人不是來幫助抗擊疫情大流行，而是來抗擊加州。加上你的名字來阻止共和黨人的罷免。這是一次權力爭奪。」

組織罷免紐森行動的兩個委員會RescueCalifornia.org和RecallGavin2020.com表示，迄今為止，他們已經收集了超過200萬名選民的簽名，遠遠超過了他們必須提交的150萬個有效簽名。所有簽名必須在3月17日下午5時前交給加州58個縣進行登記。

3月15日當天，總部位於加州的Nextstar媒體集團發佈了一項民調，稱58.3%的加州選民希望由紐森以外的其他人在2022年領導加州，其中包括許多民主黨人和中間選民。不過，同一項民調顯示，42%的選民將投票反對今年罷免紐森，38%的選民將投票支持今年罷免紐森。

紐森：我不會放棄 我要戰鬥

反對罷免紐森的一方已經開始準備巨額宣傳經費。加州民主黨於3月15日為支持紐森而提供了25萬元。

紐森則向捐贈者發出了第一次呼籲，明確資金的使用與反罷免有關。他在一份聲明中說：「我不會放棄這次反罷免行動。我要戰鬥，因為這一刻有太多的利害關係。」

過去數月，紐森一直回避有關罷免的問題，但從上周開始承認這一壓力。他在州情咨文中提到「黨派公權力爭奪」。

3月15日，紐森首次在推特（Twitter）上發表講話，暗示州府開始努力回擊罷免他的企圖。他說：「我不會被這場共和黨的罷免分心，但我會與之抗爭。風險太大了。讓加州居民接種疫苗、經濟安全地重開、孩子重返校園，這些都太重要了，不能冒險。」

紐森 加州 民主黨

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