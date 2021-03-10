喚回民心 紐森道奇球場發表咨文「拚加州光明的未來」

州長紐森為加州感染新冠病毒而逝去的5萬4395條生命致哀。（州長辦公室直播視頻截圖）

州長紐森 （Gavin Newsom）3月9日晚在洛杉磯道奇體育場（LA Dodgers Stadium）發表了他任內第三份州情咨文。他向加州 居民保證，加州將從新型冠狀病毒（COVID-19）疫情大流行肆虐中走出來，並承諾解決由疫情而進一步暴露出的不平等問題。

由於推動罷免紐森的力量有可能獲得足夠有效簽名來發動公投，加上疫情影響經濟不景，紐森試圖通過近來的一系列工作和本次州情咨文重燃選民對他的信心。

紐森之所以選擇洛杉磯道奇體育場發表此次州情咨文，因為這座體育場是全國最大的新冠疫苗 接種中心之一，現場的背景也體現出樂觀主義色彩。

紐森指出，球場5萬6000人的容量幾乎相當於加州因感染新冠病毒而死亡的人數（5萬4395人），他為此感到痛苦。他說：「所以今晚，在體育場的燈光下，儘管我們感到悲傷，但讓我們夢想未來更光明的日子。因為我們不會被這一刻所定義。…畢竟，我們是加州。」

在半小時的演講中，州長承認疫情大流行給人類帶來巨大損失。但幾個月來，他一直敦促人們保持耐心和謹慎，並指出病毒每天仍在奪走數百人的生命。近5萬5000名加州居民死於病毒。確診病例達到350多萬宗。全州西裔和非裔社區受影響最嚴重。自去年3月以來，已有700多萬加州居民申領了失業救濟金。

紐森說，他在去年3月就首次發布全州範圍內的「居家避疫令」，加上一線醫護人員的犧牲，幫助減少了確診和死亡病例。加州的死亡率是全國最低的州分之一，每10萬人中只有134人死亡，而全國平均為158人，德州為153人，紐約州為247人。

在微妙地提到共和黨人領導的罷免活動時，紐森強調，他不會「僅僅因為一些反對者和末日論者而改變路線」。他說：「對於那些以過時的偏見鼓吹黨派公權力爭奪、拒絕一切讓加州真正偉大的加州評論家們，我們這樣說：我們不會在意槍林彈雨，而是為經濟再次繁榮。這是為加州的未來而戰。」

紐森特別提到重開校園工作。他說：「對於一個公平的社會來說，沒有什麼比讓我們的孩子安全回到教室更具基礎性了。遠程學習加劇了我們努力彌補的差距。在此後短短幾個月內，我們與家長、老師和學校領導一起，把話題從是否重開轉向何時開放。」

經過近一年的遠程教育，學校重開已成為紐森首要任務。紐森和州議會同意根據他上周簽署的AB 86法案，給4月1日前向為小學生提供課堂面授的地區提供20億元財政獎勵。

加快新冠疫苗接種速度是紐森演講的另一個重點。他說，加州已經注射近1100萬劑疫苗，比其他任何州都多300萬劑。他最近宣布一項短期計畫，將加州40%的疫苗供應分配給受疫情影響最嚴重的社區。

紐森說：「疫苗公平不僅是正確的做法，也是克服疫情大流行的最快途徑。雜貨店的工人優先考慮。學校工作人員優先考慮。還有農場工人，排在最前面。」

紐森表示，加州擁有美國最强大的疫苗接種計畫。加州現時在疫苗分發排名世界第六，領先於以色列、俄羅斯、德國、法國等國。

紐森還說服州議會向低收入加州居民提供每人600元的州府紓困金。他在2月份簽署成為法律的「金州刺激計畫」中，已經把這些紓困金列為76億元經濟復甦計畫的一部分。

紐森提到，州府今年將在基礎設施上投資100億元，包括公路、鐵路、橋樑和公共交通。這是自10多年前大蕭條以來規模最大的基礎設施投資。

紐森也提醒加州居民：「我們正盡可能快地為加州居民安全接種疫苗。我們正在安全地重開經濟，確保能安全地讓孩子回到教室。所有這些都為我們的國家帶來了更加光明的未來。今天，隧道盡頭的燈光比以往任何時候都亮。」他說，年初州府已有150億元的盈餘，使加州能够為建設更光明的未來提供資金。