東聖荷西接種中心先到先打 大排長龍亞裔居多

從事餐廳工作的金女士在東聖荷西新開闢的疫苗接種中心進行疫苗接種。（記者陳程威╱攝影）

史丹福醫療中心與聖他克拉拉縣政府合作，5日在東荷西地區的Aloha Roller Rink室內冰場開設了一個全新的疫苗 接種中心。由於當天採用先到先得的接種模式，現場隊伍一直排到了街道對面，且排隊的大部分人群都是亞裔 。

郵區號為95122的東聖荷西 部分地區，是聖他克拉拉縣受到疫情衝擊最嚴重的區域。根據聖縣的新冠感染案例分析，人口不到5萬8000的95122地區已經有7848人感染新冠，感染比率高達13.58%，是聖縣感染比率最高的地區之一。另根據聖縣新冠死亡案例，95122地區已經有86人死亡，為聖縣因新冠死亡人數前三的地區，僅次於郵區號為95020的90例死亡案例，與郵區號95116地區的94例死亡案例。 根據人口統計數據，有三成住在居住在郵區95122地區的居民是亞裔。另外六成三的居民則是西語裔。且大多為新移民家庭。

已經在東聖荷西居住超過20年的84歲的王先生向記者表示，自己已經接種完成了兩劑疫苗，今日特定來到現場陪伴從事餐館工作的妻子與兒子進行疫苗的接種。「排隊的隊伍真的是太長了。」王先生說。

由於隊伍過長，王先生最終決定回到停車場等待他兒子與妻子完成疫苗注射。但是等候疫苗接種的人數過多，直到下午1時，王先生一家也都無法完成疫苗接種，現場工作人員表示，將會幫從事餐館工作王先生兒子進行下周疫苗接種的預約登記。

同樣從事餐館工作的金女士幸運的得到了疫苗接種的機會，她激動表達了獲得疫苗接種機會的興奮之情。「我十分的興奮，我們等待了好幾個月終於得到了疫苗接種的機會。」

金女士及其朋友一共等待了約兩個小時才完成了疫苗接種。