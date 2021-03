阿縣地檢長：開槍退匪正當使用武力 華人東主不起訴

槍擊當晚,屋崙警局趕到現場處理。(市民供圖)

屋崙華埠 9街和Franklin街2月15日下午5時許發生搶劫案,百佳酒莊華人東主見義勇為,連開四槍嚇退劫匪。阿拉米達縣地檢長歐瑪麗(Nancy O'Malley)2日向本報表示,雖然酒莊東主Aaron Yee在公共場所開槍,但不會對他提出指控,因為他是為保護受害者免受暴力襲擊而正當使用武力。

案發當天,一名30多歲的白人女子相機被搶,並一度受傷倒地,Aaron Yee為解救該女子開了四槍,劫匪逃跑。Aaron Yee當天被警方扣留協助調查。16日以6萬元保釋出來。此前一度有媒體報導說,開槍東主會被起訴襲擊重罪,而屋崙華埠商會則出面闢謠。

商會主席陳錫澎2日表示,他還沒有就地檢長表態和酒莊東主溝通,但前段時間交談多次。東主也數次對華埠社區的支持表示感謝,希望平心靜氣休養一段時間。陳錫澎說,「我們絕對支持見義勇為。但也提醒華人朋友,在保護社區的同時,要了解法律程序,保護好自己,避免成為受害者。」

開槍屬合法 地檢處:正當防衛或保護受害者

歐瑪麗說,阿縣地檢處不偏袒自發組織的治安維護者(vigilantism)。然而,在徹底核查事件的事實後,很明顯,Aaron Yee開槍是為合法防衛免於搶劫,或保護可能的綁架受害者。

阿縣地檢處的聲明詳細描述了事件經過。2月15日下午5時45分,受害女子脖子上掛著相機獨自走在華埠9街,位於Aaron Yee的酒莊對面的街角。兩名嫌疑人從一輛車中跳出,搶劫她的相機。當其中一嫌疑人搶奪相機時,女子被推倒在地,發出尖叫聲。

Aaron Yee擁有隱蔽持槍證,聽到女子被搶的尖叫聲,於是拔出槍枝。當他開槍時,疑犯向車子跑去。駕車逃走時,撞到了躺在地上的受害者。嫌疑人還駕車開向Aaron的位置,險些撞到他。阿縣地檢處形容,Aaron的行為打斷了數名嫌疑人對受害女性的襲擊。

據悉,事發後,屋崙警員趕到,Aaron仍然留在現場,當場被捕。他在釋放時,向警局調查人員提供了一份關於此事的聲明。阿縣地檢處在審查了此案後,認為Aaron的行為符合加州的自衛和保護他人法(California's Law of Self Defense and Defense of Others)。

阿縣設立響應小組 專門處理針對亞裔 犯罪

歐瑪麗表示,此次搶劫案,正值屋崙華埠和整個阿拉米達縣針對亞裔的犯罪率大幅上升之際。地檢處已成立了一個特別響應小組來處理這些犯罪。小組由助理地檢長埃斯波西托(Annie Saadi Esposito)和地檢長特別助理謝陳潤機(Rebecca Tse)領導,成員包括檢察官、受害者─證人權益維護者和屋崙亞裔社區成員。小組所有成員都精通粵語和國語,以便更好地與亞裔受害者溝通。

歐瑪麗表示,地檢處給犯罪受害者的重要訊息是,即使罪犯沒有被確認或抓到,地檢處的受害者─證人權益維護者仍可以提供重要的資源、支持和援助,幫助受害者從犯罪行為中恢復過來。有需要的市民,可訪問地檢處官網[email protected]瞭解更多資訊。網站有多種語言,包括中文、波斯語、西語等。