誰歧視他稱「新冠病毒」? 林書豪拒透露名字

美國職籃發展聯盟準備調查林書豪所遭受的種族歧視。 (Getty Image)

美國職業籃球發展聯盟目前表示，將調查華裔球星林書豪 在場上遭遇種族歧視 的經歷。但林書豪本人表示，他不會說出對他施以種族歧視言論的人的名字，不要再加深亞裔 與非裔間的隔閡。

林書豪目前是國家籃球協會(NBA)發展聯盟中聖他克魯茲勇士隊 (the Santa Cruz Warriors) 的球員。他25日於臉書上談到，大瘟疫引起的反亞裔歧視，以及這種種族歧視對他造成的心理衝擊。

林書豪稱，有球員在球場上稱他為「新冠病毒」，這是種族歧視污衊語言。他說：「身為亞裔，並不表示我們沒有經歷種族主義歧視與窮困。我自己雖然已在NBA職籃打了九年球，算是資深球員，可是仍無法避免在球場上被人稱為「新冠病毒」。

不過，林書豪27日推文稱：「我知道這會讓有些人失望，可是我不會指名道姓，讓這個人感到羞恥。」他接著提到，他在哈佛的籃球教練布雷克尼 (Kenny Balkeney) 用他自己作為非裔的成長經驗，教導林書豪如何在常春藤籃球聯盟中，處理應對種族歧視問題。林書豪並且強調，布雷克尼培養了他成為NBA職籃球員的信心。

林書豪沒有仔細描述何時何地被稱為「新冠病毒」。可是勇士隊教練柯爾 (Steve Kerr) 表示，他希望能對林書豪的抱怨進行全盤深入調查。柯爾是金州勇士隊 (Golden State Warriors) 的總教練。聖他克魯茲勇士隊附屬於金州勇士隊。

針對林書豪的臉書貼文，柯爾表示：「我很激賞林書豪所言，也對他遭遇到的歧視亞裔社區的種族主義深有同感。這種種族主義與發源於中國的新冠病毒相關，這實在令人震驚，荒謬無比。目前美國對亞裔的種族歧視是許多人刻意引發的，其中包括我們的前總統在內。

美國籃球發展聯盟似乎已注意到柯爾的評語，準備展開全面調查這宗種族歧視事件，然而林書豪認為，目前最重要的是強調整體亞裔所遭遇到的種族歧視，而沒有必要助長亞裔與非裔之間的隔閡。

新冠大瘟疫造成全球運作停頓後，對亞裔的暴力與歧視大幅飆升。根據一項聯合國報告，從2020年3月到2020年5月的八周期間，一共傳出1800件攻擊亞裔的仇恨事件。隨著前總統川普刻意就新冠病毒責難中國，將新冠肺炎 (COVID-19) 稱之為「中國病毒」 (China virus) 或「功夫流感」（Kung Flu） 之後，針對亞裔的仇恨犯罪事件一直飆升，蔓延全美。