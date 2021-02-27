加州獲撥嬌生疫苗 下周起接種

州長紐森在佛來斯諾一家流動診所參觀新冠疫苗接種工作。（圖片由州長辦公室提供）

州長紐森 （Gavin Newsom）2月26日到訪中谷佛來斯諾（Fresno）一家為農場工人接種新冠疫苗 的流動診所。他宣布，加州 即將收到一大批嬌生集團（Johnson & Johnson）研發的單劑新冠疫苗，最早下周就可以收到38萬劑並為民眾接種。

一、未來三周 每周分發38萬劑嬌生疫苗

紐森在記者會上說：「拜登政府給我們三周的首批嬌生新冠疫苗接種劑量：下周開始連續三周，每周38萬零300劑。順便說一句，他們每周都會更新這一分配。所以，這些數位可能會有變化。我們預計，隨著供應的新增，這一數字也將增加。」

紐森的說法是建立在假定嬌生新冠疫苗獲得聯邦食品暨藥物管理局（FDA）緊急授權使用的基礎上。FDA的一個諮詢委員會當天開會審查嬌生新冠疫苗，為FDA最早在本周末批准這種疫苗的使用放行。

總統拜登（Joe Biden）指出：「到目前為止，我們還是在猜測下周的疫苗接種量。這也是州長們必須做的，即評估下周可以接種多少疫苗？但無數人的生命危在旦夕。這種狀況不能接受的。」

中谷當地的衛生官員一再表示，他們無法確定未來三周的嬌生新冠疫苗的接種時間。

紐森則一再明確表示，這三周的新冠疫苗分發總量會逐步增加。他上周五提到，加州本周將分發約140萬劑疫苗。他預計下周將有155萬人接種疫苗，之後的一周的接種人數將有160萬人。

紐森還指出：「各縣下周將開始實行為期三周的疫苗接種計畫，特別是3月1日。」3月1日正是「藍盾」（Blue Shield）計畫接管加州新冠疫苗分發系統的日子。「藍盾」的執行長當天在一次電話會議上說，覆蓋全加州的新冠疫苗分發系統將於3月底全面投入運營。

二、在全州開展疫苗宣導

紐森在記者會上宣布，州府與加州社區基金會、塞拉（Sierra）衛生基金中心、公共衛生研究所合作，建立了總值達5270元的公私合營夥伴計畫，加強疫苗宣導。其中，2330萬元來自州府，2940萬元來自18個慈善組織。

上述款項共同支持337個社區組織在全州開展新冠疫苗宣教工作，尤其是在弱勢社區開展宣傳。這些組織各獲得5萬元至30萬元不等的資助獎勵，用於在地或全加州範圍內開展外展活動，為弱勢的加州居民提供多種語言的資訊和資源。這些資訊和資源涉及新冠疫苗的安全性、公共衛生指引、工作場所保護和其他州府資源。

紐森說：「在我們結束這場疫情大流行的鬥爭中，疫苗將起著顯著的作用。全州檢測陽性率和加護病房（ICU）的住院率都在下降。我們必須繼續為最脆弱的人群接種疫苗，一如既往地以公平為指導原則，幫助確保受這種病毒打擊最嚴重的加州居民獲得疫苗，保護他們和他們的社區。」

三、加快為教育工作者接種

為了讓孩子安心重返校園接受面對面授課，紐森提出了以「公平」為中心、以地方為基礎的計畫，重點放在受新冠疫情大流行影響過大的社區，以加速教育工作者獲得疫苗接種的機會。

紐森已於上周宣布，從3月1日起，將至少10%的新冠疫苗供應量預留給K-12學校教職員工和兒童保育機構工作人員，每周有大約7萬5000劑。

現時，只有一半以上的州立教育工作者接種了新冠疫苗。自去年12月以來，疫苗優先接種一直是「全民安全學校計畫」的核心組成部分。從今年1月起，各縣已獲准按供應量為教育工作者接種疫苗。在州府的鼓勵下，目前至少有35個縣正在積極為教育工作者接種疫苗。