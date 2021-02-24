金山聖馬刁、馬連縣紫色層→紅色層 餐館堂食25%重開

餐館堂食業務將在聖馬刁縣和馬連縣以25%或不超過100人的容量有限度重開。（Getty Images）

根據州府2月23日下午更新的「加州 更安全經濟藍圖」，舊金山灣區的聖馬刁縣（San Mateo）和馬連縣（Marin）因新冠疫情有顯著改善，從新冠病毒「廣泛傳播」的紫色層降至「實質性傳播」的紅色層。

加州另外三個從紫色層降至紅色層的縣是漢堡德縣（Humboldt）、沙斯達縣（Shasta）、宇洛縣（Yolo）。

此舉讓這五個縣關閉數月的某些室內商業活動獲得有限度重開。餐館可以25%的限量或不超過100人重開堂食，以較少者為準。婚禮和喪禮等文化儀式也可以室內25%的容量或不超過100人電影院、博物館、動物園可以25%的容量重開，以較少者為準。室內健身房可以10%的容量重開。零售店和購物中心的容量可以提高到50%。

關於重開校園的問題，馬連縣政府表示，向紅色層過渡也意味著從3月1日開始，任何尚未重開課堂面對面授課的學校都有資格重新開放。聖馬刁縣政府則指出，全縣公立學校重開課堂面對面教學的决定，將由各學區董事會和縣教委會做出。

聖馬刁縣縣議會議長卡內帕（David Canepa）說：「這對我們的小商業和整個社區來說是個好消息。」

州府的數據顯示，聖馬刁縣每10萬人口當中，每日新增新冠病毒檢測 呈陽性病例11.1宗，過去7日的檢測呈陽性比例為2.1%。馬連縣每10萬人口當中，每日新增新冠病毒檢測呈陽性病例10.7宗，過去7日的檢測呈陽性比例為2.2%。

馬連縣公共衛生總監威利斯醫師（Dr. Matt Willis）表示：「我們把重點放在受災最嚴重的社區，似乎得到了回報。尤其令人鼓舞的是，這一進展正值我們在向社會必要行業員工擴大接種疫苗 的努力中。新冠疫苗的保護將有助於整個社區的進步。」

馬連縣衛生與公共服務局局長麥克拉林（Benita McLarin）說，進入再下一個商業開放更為寬鬆層次，需要「我們所有人的集體行動」。他說：「戴口罩、保持與不住在一起的人有社交距離、良好的洗手衛生和定期的新冠病毒檢測，是每個人都可以採取的防止病毒傳播的簡單步驟。」