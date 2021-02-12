老主顧專程來捧場…舊金山屋崙華埠商戶「浴火」重生

滅痔王診所東主黃仲賢，也將診所搬到附近永旺商場的二樓。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 Webster街700街區商業樓，去年9月16日發生五級火警，為華埠30年來最大火災，影響16家商戶營業。記者走訪發現，不少商戶已另闢新址，重新開業，且都在屋崙範圍，繼續服務周邊市民。商戶們希望，新的一年大家都平安，生意興隆。

●刀削麵另闢新址，生意絡繹不絕

皇城刀削麵東主黃健（Jimmy Huang）搬到距離華埠幾個街區的Washington街911號。他在1月18日重新開業。目前生意絡繹不絕，平均每天訂單100多個，進貨量是以前三倍，不少老主顧專程過來。

黃健说，火災後，保險公司賠償一些物品和營業損失。剛剛被燒時感覺很灰心，擔心不能開業，又找不到更好的位置，一度想去拉斯維加斯過渡一段時間。但社區不斷送來溫暖讓他感動不已。且考慮到如果停業，幾個員工在疫情 中再找工作很難，所以決定堅持。

黃健說，在屋崙華埠改善計畫組織（Oakland Chinatown Improvement Initiative）負責人黃恩承（Tommy Wong）居中牽線下，他找到華盛頓街的店鋪可出租，距離華埠只有一個街區。另外，屋崙華埠商會、附近華人教會都過來支援。前段時間，非營利機構世界中央廚房組織（World Central Kitchen）每周訂購1000份麵食，給弱者或遊民。餐廳能維持在裝修期間的日常開支。他到1月18日正式開業。「我有困難時，很多人伸出援助之手，感覺很溫暖。新的一年希望大家都平安，生意興隆。」

為符合防疫要求。黃健將桌子擋住門口，形成隔離帶，要求員工戴口罩和手套。目前多數餐點都是透過軟體來訂購，客人過來取。相比以前的商業樓，租金便宜。最近加州放開居家令，室外用餐開始恢復。黃健餐廳門外就有露天桌椅，一些顧客訂購後在外面享用。市民勒斯特（Ryan Lester）和太太金·勒斯特（Kim Lester）表示，第一次來刀削麵館，味道很不錯。「其實我本來可以透過DoorDash等App訂購餐飲，但他們提成太高，價格稍貴，還不如直接來商戶家照顧生意。」

●診所重開，預約才見防疫嚴

滅痔王診所東主黃仲賢（John Huang）表示，考慮到原本所在的商業樓重開需要一段時間，為了更好服務華埠及周邊居民，所以搬到附近永旺商場的二樓。目前生意比疫情前要好一些，因為一個療程需要30天，以前的客人沒有這麼多時間來治病，現在反而有更多時間，所以客流量增多不少。

黃仲賢表示，為了防止疫情傳播，他也做了充足準備，除了常見的口罩、手套外。要求每個病患必須提前預約。客人用藥之後，進行消毒。再讓下一個患者進來治療。患者也不能在室內等待，最大限度保護健康安全。

根據屋崙華埠商會的介紹，多數商戶都會留在屋崙經營。