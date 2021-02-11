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屋崙襲擊華翁案 白宮記者會：拜登擔憂歧視亞裔行為

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠91歲老人被推倒的視頻，在社媒廣為流傳。（記者劉先進／翻攝）
屋崙華埠91歲老人被推倒的視頻，在社媒廣為流傳。（記者劉先進／翻攝）

連日來，屋崙華埠三位華人長者被28歲嫌犯穆斯利姆（Yahya Muslim）推倒的視頻，在全國傳播，引起震動，包括影星吳彥祖在內的不少人，都在譴責針對亞裔的種族主義行為。白宮發言人莎奇( Jen Psaki )在記者會上表示，她不確定拜登總統是否看過這些視頻，不過，總統對於針對美國亞裔社區的歧視言論和行為感到擔憂。

●推倒亞裔長者 視頻震驚各界

前任總統川普頻頻稱新冠病毒為中國病毒、功夫流感，助長了針對亞裔的種族歧視。而拜登總統一上任，就簽署了打擊針對亞裔種族歧視的行政令，並就種族平等問題發表講話。他說，下達行政令，是要求聯邦政府部門打擊再度抬頭的仇外行為，特別是針對亞裔和太平洋島嶼族群。「我們看到新冠疫情期間針對這些族裔的仇外行為急劇上升。這是不可接受的，不符合美國精神。」

最近，瞄準灣區亞裔的犯罪行為明顯增多。舊金山有84歲的泰國裔被人惡意推倒致死。屋崙華埠三位長者被嫌犯穆斯利姆推倒重傷。本報也獨家報導，就在9日當天下午1時20許，在聖利安住的美國銀行，60多歲的華人長者排隊存錢，被四個劫匪持槍搶走近2萬現金，還被毆打，頭破血流。警方目前仍在全力追捕嫌犯。

而91歲長者被推飛的視頻公布後，輿論震驚。為了懸賞嫌犯，吳彥祖和韓裔影星金大賢（Daniel Dae Kim）聯合捐款2萬5000元，屋崙的金城銀行（Metropolitan Bank）也捐出5000元，作為獎金。目前，穆斯利姆已被抓捕，面臨五項重罪指控。

針對推倒華埠老人的視頻，莎奇在8日的記者會上回答提問時說，不知道拜登是否看過這些視頻。但確定的是，拜登總統對於針對亞裔社區的歧視和行為感到擔憂。所以他才一上任就簽署了行政命令，「他一直直言不諱地明確表示，攻擊，不管是口頭攻擊，還是任何形式的攻擊，都是不可接受的，我們需要共同努力來解決問題。很明顯，拜登總統在執政早期就簽署了行政命令。但更早之時，他就意識到，設立界限至關重要。」

莎奇表示，總統拜登當然會支持在地方一級或聯邦一級採取更多針對歧視的行動，媒體也可以向司法部或聯邦調查局瞭解進一步的具體情況。

●推人嫌犯關押 被控5項重罪

記者10日從阿拉米達縣警辦公室和阿縣監獄系統獲悉，1月31日推倒屋崙華埠三個老人的28歲嫌犯穆斯利姆（Yahya Muslim），目前被關押在東灣都布林（Dublin）的聖他利達監獄（Santa Rita Jail），法官將他的保釋金額度設為15萬5000元。

屋崙警局表示，穆斯利姆因另一起無關的襲擊和虐待老人的案件而在2月1日被捕。警方經過調查後認為，此人和華埠襲擊案相關。

阿拉米達縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）本周表示，嫌犯穆斯利姆此前就有兩項攻擊重罪在身。此次地檢辦將指控他犯下五項罪名，包括三項攻擊罪，一項導致人身體受傷的罪行等。

根據阿拉米達縣監獄囚犯查詢系統的訊息，穆斯利姆2月1日因為襲擊和虐待老人被逮捕後，其保釋金為8萬5000元。但6日經過確認後，他還犯下攻擊三個華埠長者的重罪，這些罪行的保釋金為15萬5000元。另外，阿縣法院將在3月初舉行涉及穆斯利姆的撤銷緩刑後的公聽會。

阿拉米達縣警辦公室發言人凱利（Ray Kelly）向本報記者表示，穆斯利姆犯有多個罪行。考慮他的假釋和緩刑情況，目前肯定要扣押。（相關報導見B1）

1月31日推倒屋崙華埠三個老人的28歲嫌犯穆斯利姆，目前被關押在的聖他利達監獄，...
1月31日推倒屋崙華埠三個老人的28歲嫌犯穆斯利姆，目前被關押在的聖他利達監獄，法官將他的保釋金額度設為15萬5000元。（警局供圖）
著名華裔影星吳彥祖也特地參加屋崙華埠記者會，呼籲團結起來，對抗針對亞裔社區的犯罪...
著名華裔影星吳彥祖也特地參加屋崙華埠記者會，呼籲團結起來，對抗針對亞裔社區的犯罪和種族主義行為。（記者劉先進／攝影）
1月31日推倒屋崙華埠三個老人的28歲嫌犯穆斯利姆（Yahya Muslim），...
1月31日推倒屋崙華埠三個老人的28歲嫌犯穆斯利姆（Yahya Muslim），目前被關押在的聖他利達監獄，法官將他的保釋金額度設為15萬5000元。（阿拉米達縣警辦公室供圖）
屋崙華埠老人被惡意推倒的視頻，震驚全國。白宮發言人莎奇專門評論此事。（記者劉先進...
屋崙華埠老人被惡意推倒的視頻，震驚全國。白宮發言人莎奇專門評論此事。（記者劉先進／翻攝）

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