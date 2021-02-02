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獨狼「OR-85」有伴了！新狼群現蹤北加州

編譯組／西斯邱縣2日電
一隻灰狼在草地上休息。（美國魚類和野生動物管理局）
一隻灰狼在草地上休息。（美國魚類和野生動物管理局）

去年11月，一隻來自俄勒岡州被研究人員命名為OR-85的獨行公狼，跋山涉水來到了加州最北端的西斯邱縣。然而，現在牠不再是孤身一個。

據報導，生物學家發現了另一隻，並認為另一隻很有可能是雌性，並與OR-85結成夥伴，目前這對狼已經把西斯邱縣當成了牠們的新家。

加州魚類和野生動物部的狼專家勞頓（Kent Laudon），使用了一切必要的手段確定第二隻狼的性別。據報導，這一過程包括收集狼的糞便、尿液和皮毛樣本，進行基因測試和檢查。

這種看似極端的方法，對於跟蹤新狼群和記錄州內狼群的潛在增長是必要的。而狼群數量的增長，可能會給當地牧場主帶來問題並危及他們的牲畜。

勞頓和另一位生物學家，以及當地的一位牧場主曾懷疑有一隻新的狼加入了OR-85，他們的懷疑後來得到了證實，因為跟蹤攝像頭的鏡頭拍到了這兩隻狼一灰一黑，在野外出雙入對。

因為被驅趕和獵殺，加州狼群在19世紀末和20世紀初顯著減少。根據加州魚類和野生動物部的紀錄，最後一隻狼於1924年在拉森縣被獵殺。

近年，狼一直受到加州瀕危物種法案的保護。但在美國魚類和野生動物管理局確定該物種已恢復相當數量之後，牠們在2020年被從聯邦瀕危動物名單中刪除。

「不管我們喜歡與否，這個物種又回來了。」勞頓說。

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