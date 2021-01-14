金山加大逾30醫師連署 籲加州下月重開公校校園

舊金山加大新冠肺炎因應團隊主任諾貝爾與該校其他30多位醫師建議重開校園。（電視新聞截圖）

舊金山 加大數十名醫師13日共同呼籲加州 當局下個月重開公立學校校園，讓學生回到教室上課。

舊金山加大新冠肺炎因應團隊主任諾貝爾（Jeanne Noble）說：「我們呼籲加州所有學校盡速重開校園，日期最好是2月1日，或州政府允許的日期。」她表示，這是舊金山加大超過30位醫療專業人士的共同意見。

諾貝爾指出，新冠疫情爆發將近一年，愈來愈多數據顯示學校是安全的。她說：「目前，灣區只有馬連縣在去年9月成功重開校園，K到12年級一共有約3萬名學生和5000名教職員回到學校，迄今只發生六個傳染病例。」

不過，灣區部分學區 和教師表示，他們歡迎醫學界提出意見，但現在並非重開校園的好時機，姑且不論重開校園是否安全，並非所有學校都有相同的資源可以安全重開。

屋崙教師協會（Oakland Teachers Association）的賈西亞（Chaz Garcia）說：「大家都知道，學校之間存在資源差距，這是馬連縣學校能夠開放的原因，因為他們擁有較多資源，其他許多學區則一直都在有限的資源下掙扎生存。我在屋崙聯合學區任教了26年，一開始是在學校走廊裡上課。」學校擁有的資源相差甚大，不應採取一刀切政策。

舊金山聯合學區發表聲明說：「舊金山聯合學區持續與公共衛生指南和各項工作指標保持一致，為可以安全恢復面授教學做好準備。」舊金山聯合學區的面授教學準備程度數據顯示，各項準備工作的完成度從75%到25%不等。

狄亞布拉山聯合學區（Mount Diablo Unified School District）總監克拉克（Adam Clark）也說：「對終於有醫學界人士支持讓學生重返校園，我感到振奮。不過，我們還需要更多支持，才有辦法重開校園。對2月1日重開校園的目標，我充滿希望，但抱持謹慎的樂觀態度。」