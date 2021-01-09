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金山聖荷西凱瑟醫院聖誕「超級傳播」 感染60人 被罰4.3萬

編譯組／聖荷西8日電
這是造成病毒傳播的充氣聖誕樹服裝。(電視新聞截圖)
這是造成病毒傳播的充氣聖誕樹服裝。(電視新聞截圖)

聖荷西凱瑟醫院(Kaiser Permanente)，因為在一個聖誕節慶祝派對中「超級傳播」，被縣衛生局罰款4萬3000元；衛生官員說，醫院沒有及時報告感染事件，導致當局延誤處理，因此被罰。

截至6日，縣衛生局說，事件已造成60人感染，確診者可能會繼續增加；感染者都是醫護，另有一感染者死亡。

醫院8日發表聲明表示，當局說醫院沒有報告事件，與事實不符，所以醫院正在研究罰款通知，保留上訴權利。

縣衛生局說，醫院有毒任向衛生局報告，但凱瑟醫院系統只在它的官網上公布有關新聞稿，衛生局要從網上才知道事件。

感染潮爆發，最初有43人感染；每名感染者被罰款1000元，全部43人，罰款總共4.3萬元。

肇事的醫院，在25日聖誕節舉行一個慶祝派對，其中一名不知自己已經感染的護士，穿上充氣的聖誕樹服務，到場「傳播歡樂」(spreading the joy)，卻造成悲劇；她穿的聖誕樹服，內藏一個用電池發動的電煽，電煽啟動後可吸入氣體，使「聖誕樹」維持形狀。

但這名還沒有公布姓名的護士，因為不知道自己已經感染，卻因此導致她的口沫隨著空氣散播使其他人感染。

已有研究發現，在餐館或其他室內，空調可以將感染者的口沫隨著流動的空氣而散播，傳播範圍可達10呎至20呎。

衛生局8日表示，這項聖誕節的病毒傳播事件，所涉及的病毒，並非從英國傳入美國變種病毒

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