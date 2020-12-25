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你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命

CDC估1月中前42萬死 加州確診44天增100萬

加州疫情失控 還是要出遊…聖誕新年後恐現染疫潮

編譯組╱灣區24日電
莫德納的疫苗已運抵灣區。舊金山加大說，他們的輝瑞疫苗23日已經用罄，因此開始使用莫德納疫苗。(Getty Images)
莫德納的疫苗已運抵灣區。舊金山加大說，他們的輝瑞疫苗23日已經用罄，因此開始使用莫德納疫苗。(Getty Images)

24日是平安夜。但是加州在這天，疫情創下一個新的黑色里程碑，累計確診人數突破200萬。當天的早上，加州的新冠肺炎確診人數達200萬2494人，成為全美第一個破200萬確診人數的州。

聖誕元旦浪潮 一月將爆發

不過專家說，由於11月底的感恩節時很多加州人仍然出遊和聚會，導致過節後的疫情狂飆，出現感染人數「感恩節浪潮」。現在聖誕節和新年又到，如果加州人仍然像感恩節那樣不能留在家裡避疫，那麼到了1月初，就會再出現疫情「聖誕節浪潮」和「新年浪潮」。

史丹福大學傳染病教授溫斯洛(Dr. Dean Winslow)說，從聖誕節前夕加州的出遊人潮，以及人們在過節前夕湧往商場購物的情況看，不少加州人都選擇不把疫情當回事，繼續在節日中參加聚會。這種選擇無疑將會導致新的疫情浪潮。

加州在11月11日累計確診病例突破100萬。換言之，由3月疫情爆發到11月11日，差不多用了300天才突破100萬確診病例。但是由11月11日到12月24日，只用了44天就突破200萬確診病例。感染人數的幾何級數地狂飆的情況，反映出「感恩節浪潮」有多嚴重。人們在聖誕和新年的聚會可能不比感恩節少，情況實難樂觀。

加州確診爆增 全美國之最

加州11月初時，平均每天新增確診只3萬例。但本月中旬連續多天單日新增確診超過5萬例。24日新增確診3.9萬例，死亡人數427人。這天的疫症住院人數為1萬9000人。加州目前疫情的迅速增加程度是全美之最。

聯邦食藥局批准的第二種疫苗(莫德納)聖誕前夕已運抵加州，加上較早批准的輝瑞疫苗，加州將可加快疫苗接種的速度，也可爭取更快控制疫情。

灣區的醫院已接到莫德納疫苗。舊金山加大醫院24日表示，他們獲得的第一批輝瑞疫苗已於23日用罄。因此周三開始使用莫德納疫苗。截至24日平安夜，舊金山加大醫院的八成醫護人員都已接種疫苗。

加州 疫情 疫苗

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