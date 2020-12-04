加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

州長紐森要求採取果斷行動以防止加州的醫院系統在未來幾周內不堪重負。（美聯社）

州長紐森（Gavin Newsom）在3日午間疫情簡報會宣布新的「區域性居家令」（Regional Stay at Home Order），從本月5日（周六）下午12時59分起生效。適用於加護病房（ICU）可用床位低於15%的地區。

「區域性居家令」是對州府3月簽發的「居家避疫 令」（Stay at Home Order）的修改，建立在加州 「更安全經濟藍圖」之上。隨著「新型冠狀病毒」（COVID-19）的感染率和住院率繼續以驚人速度上升，州府希望通過此一作法避免醫療健保系統崩解。

「區域性居家令」要求加州居民盡可能居家避疫，關閉某些商業，並要求人員要100%戴口罩及保持社交距離 。目前開放的學校可以繼續開放。零售商店可在室內以不超過20%的容量經營，減少接觸風險。居民還是能做一些重要事情，比如看醫生、買菜、取外賣、參加戶外宗教儀式。同一家庭成員可在安全情況下去公園、健行或騎自行車。

因ICU可用床位下降到15%以下而實施區域性居家令的地區，必須關閉以下商業的所有業務：室內和室外運動場、室內娛樂設施、髮廊和理髮店、個人護理服務、博物館、動物園、水族館、電影院、酒莊、酒吧、釀酒廠、家庭康樂中心、棋牌室、有現場觀眾的體育賽事、遊樂園。

無法通過適當的預防措施（包括100%戴口罩和保持社交距離）遠程辦公時，允許以下部門保持開放：關鍵性基礎設施、非緊急醫療和牙科護理、兒童保育和學前教育。

州府衛生官員正在跟踪五個地區：北加州、舊金山灣區、大沙加緬度地區、聖荷昆谷、南加州。現時還沒有任何地區的ICU可用床位低於15%。但一些地區預計將於下周達到這一門檻，從而觸發「區域性居家令」生效，且有24小時的時間來準備實施。

ICU床位低於15%的地區將至少連續三周實施「區域性居家令」。如果預計於四周後能將ICU可用床位提升至15%以上，就有資格在實施的三周後取消。然後，各縣將重新由病例率和檢測呈陽性比例來決定處於「更安全經濟藍圖」那個層級。否則，區域性居家令將繼續有效，然後每周評估一次，直到ICU可用床位預計於四周後達到15%以上，再經過三周後取消實施。

州府要求，除非法律另有規定，加州所有旅店或短期住宿設施不得接受州外非必要旅行預訂。除非預訂的時間至少為檢疫所需的最短時間，並且人員將在飯店或短期住宿設施內隔離，直到完成隔離檢疫。