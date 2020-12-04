加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷
州長紐森（Gavin Newsom）在3日午間疫情簡報會宣布新的「區域性居家令」（Regional Stay at Home Order），從本月5日（周六）下午12時59分起生效。適用於加護病房（ICU）可用床位低於15%的地區。
「區域性居家令」是對州府3月簽發的「居家避疫令」（Stay at Home Order）的修改，建立在加州「更安全經濟藍圖」之上。隨著「新型冠狀病毒」（COVID-19）的感染率和住院率繼續以驚人速度上升，州府希望通過此一作法避免醫療健保系統崩解。
「區域性居家令」要求加州居民盡可能居家避疫，關閉某些商業，並要求人員要100%戴口罩及保持社交距離。目前開放的學校可以繼續開放。零售商店可在室內以不超過20%的容量經營，減少接觸風險。居民還是能做一些重要事情，比如看醫生、買菜、取外賣、參加戶外宗教儀式。同一家庭成員可在安全情況下去公園、健行或騎自行車。
因ICU可用床位下降到15%以下而實施區域性居家令的地區，必須關閉以下商業的所有業務：室內和室外運動場、室內娛樂設施、髮廊和理髮店、個人護理服務、博物館、動物園、水族館、電影院、酒莊、酒吧、釀酒廠、家庭康樂中心、棋牌室、有現場觀眾的體育賽事、遊樂園。
無法通過適當的預防措施（包括100%戴口罩和保持社交距離）遠程辦公時，允許以下部門保持開放：關鍵性基礎設施、非緊急醫療和牙科護理、兒童保育和學前教育。
州府衛生官員正在跟踪五個地區：北加州、舊金山灣區、大沙加緬度地區、聖荷昆谷、南加州。現時還沒有任何地區的ICU可用床位低於15%。但一些地區預計將於下周達到這一門檻，從而觸發「區域性居家令」生效，且有24小時的時間來準備實施。
ICU床位低於15%的地區將至少連續三周實施「區域性居家令」。如果預計於四周後能將ICU可用床位提升至15%以上，就有資格在實施的三周後取消。然後，各縣將重新由病例率和檢測呈陽性比例來決定處於「更安全經濟藍圖」那個層級。否則，區域性居家令將繼續有效，然後每周評估一次，直到ICU可用床位預計於四周後達到15%以上，再經過三周後取消實施。
州府要求，除非法律另有規定，加州所有旅店或短期住宿設施不得接受州外非必要旅行預訂。除非預訂的時間至少為檢疫所需的最短時間，並且人員將在飯店或短期住宿設施內隔離，直到完成隔離檢疫。
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