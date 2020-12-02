違規參加感恩節家庭晚宴 聖荷西市長道歉

聖荷西市長李卡多對違反衛生命令參加聚會致歉。（電視新聞截圖）

聖荷西 市長李卡多（Sam Liccardo）被爆於感恩節參加一場違反加州 公共衛生指令的家庭聚會，他1日發表道歉聲明，坦承確有此事。

根據加州11月13日發布的最新衛生指令，一次聚會上最多只能有三個家庭參加，地點只能選在戶外場所。李卡多表示，這場感恩節聚會是在他父母薩拉度加（Saratoga）住家後院舉行，他在聲明中說：「我們一共有來自五個家庭的八名親友，一起在後院三張分開的餐桌共進晚餐，沒有進食時，我們都戴著口罩。」

李卡多是在灣區 NBC電視台11月30日披露他違規參加聚會後，於12月1日提出這份道歉聲明的。

就在李卡多參加這場感恩節聚會的前一天，他才在推特上向粉絲呼籲「取消今年的大型聚會」，即便只是和親朋好友相聚也不參加，他還強調遵守安全規定的重要性。

NBC報導，一直被要求公布聚會細節的李卡多，在NBC調查小組追問聚會人數和家庭數目時，僅派出幕僚長表示，這只是一場「私人活動」，拒絕透露關於聚會的細節。

當被NBC問到李卡多感恩節當天的行程時，市長辦公室發言人表示李卡多會待在家中，但市長辦公室隔天應李卡多的要求，對這項錯誤訊息做出更正。

李卡多說：「身為政府官員，我了解，我有義務以身作則遵守公共衛生指令，不能忽視它，我承諾今後會做得更好。」