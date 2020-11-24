加州疫情持續惡化 7縣退至最嚴格紫色級

加利呼籲公眾在感恩節做好防疫措施。（州府直播視頻截圖）

加州 衛生與公共服務廳廳長加利（Mark Ghaly）24日在疫情 簡報會上宣布，因疫情加重，加州有7個縣在「加州更安全經濟藍圖」上倒退至最嚴格的層級。目前，加州已有45個縣倒退或停留在最嚴格的紫色層，涵蓋加州總人口的94.6%。紅色層的縣有8個。橙色層的縣有5個。黃色層的縣為0。

在舊金山灣區，舊金山縣、聖馬刁縣、馬連縣依然停留在紅色層，另外6個縣處於紫色層。

加利讚揚舊金山衛生官員向市民敲響警鐘，與市府和社區領袖進行有效溝通，保持疫情相對穩定。他說：「幾周前，舊金山還處於黃層。所以，我們不要犯任何錯誤。病例在顯著增加。我們相信，金山採用的一些工具將是有幫助的。」

加利指出：「在整個灣區，有許多衛生保健人士正敲響警鐘，這將使情况有所不同。不管他們在那裡有什麼情況，我希望我們能在全州範圍內阻止病例激增，不僅讓人們保持穩定，而且希望看到疫情趨勢好轉。」

加利也提到，一些縣近期確診病例激增，也有的縣疫情曲線在一定程度上趨於平緩。這些縣的數據需要保持到下周，才有可能被調降至風險等級較低的層級。他沒有說明哪些縣取得了這樣的進展。

●衛生廳長：感恩節戶外慶祝 降低風險

加州24日當天錄得1萬5329宗新增病例。過去7天的日均新增病例上升至1萬2532宗。23日，加州進行了超過28萬3000次檢測 ，這是加州單日最高的檢測量。過去14天，加州檢測呈陽性比率為5.6%。過去7天，加州檢測呈陽性比率進一步升至5.9%。而在10日之前的14天，陽性比率只有3.7%。

過去兩天，加州因感染COVID-19而住院甚至進入加護病房（ICU）的人數都大幅上升。目前，加州共有5844名COVID-19患者住院，過去14天上升81.3%。過去兩周，加護病房人數上升到1397人，上升幅度高達57.1%。

加利向公眾提出的感恩節防疫注意事項包括：和家人一起慶祝；不失尊重地拒絕讓人不舒服的事；想出創造性的方法來與親友遠程分享節日祝福；把感恩節大餐送給年長者和有疾病的人，讓他們安心居家避疫；採取必要的預防措施來保護家人和朋友。

加利提到，加州大部分地區感恩節天氣晴朗，人們可以把慶祝活動安排在戶外，進一步降低風險。他提醒，如果在節日外出旅遊回來，或者有外州、外國居民到訪，需要遵守旅遊警告，到達加州後自行隔離14天。