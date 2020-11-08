川粉示威：選舉被偷走 舊金山歡慶：美國回來了

數以千計的人群參加慶祝集會。（記者黃少華／攝影）

7日早上8時30分，當主要媒體宣布白登 當選第46任總統時，灣區不少民眾反應迅速，立即衝出街頭，在街上歡呼，手舞足蹈，有人將汽車的喇叭按至最大的聲浪，有人開香檳，有人揮舞美國國旗。

這種情況和心情，充分反映了人們在川普 四年統治下有多壓抑，一到白登當選和川普下台的消息公布，人們就忍不住狂喜和慶祝。

電視新聞顯示，不只是灣區全面在慶祝，在南加州和東岸的紐約市，人們都情不自禁地跑上街上慶祝。

全球主要國家，也第一時間祝賀白登，並且表示祝賀「美國回來了」，反映出四年來這些國家對川普式的「美國優先 」政策有多厭惡。

市民盡情慶祝。（記者黃少華／攝影）

但是這次選舉有7000萬人把票投了給川普，川普在白登宣布勝利後數分鐘立即發表聲明，選舉還沒有結束，並且說他的律師團隊下周一就會發動法律戰，謀求推翻選舉結果。

所以在灣區全面慶祝之時，南部和中西部支持川普的紅州，川粉都在示威，響應川普的選舉未結束說法，並抗議說「選舉被偷走」。

在舊金山，人們反應最快和最直接，當8時30分白登當選的消息一出，人們就開始衝到街上慶祝；在城內著名的自由化卡斯楚區(Castro District)，數百人聚集在這裡，陌生人互相在祝賀。

在屋崙的大湖劇院(Grand Lake Theater)門外，也有大批人聚集慶祝，市長薛麗比也加入慶祝行列；不少人都為將會成為副總統的賀錦麗高興，因為她在屋崙出生和在柏克萊長大，是屋崙和柏克萊的女兒。