我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自戀「最後都是我贏」 川普不能憑直覺和本能當總統

全美第1州！ 德州新冠確診破100萬例 全美最多

川粉示威：選舉被偷走 舊金山歡慶：美國回來了

編譯組／灣區7日電
數以千計的人群參加慶祝集會。（記者黃少華／攝影）
數以千計的人群參加慶祝集會。（記者黃少華／攝影）

7日早上8時30分，當主要媒體宣布白登當選第46任總統時，灣區不少民眾反應迅速，立即衝出街頭，在街上歡呼，手舞足蹈，有人將汽車的喇叭按至最大的聲浪，有人開香檳，有人揮舞美國國旗。

這種情況和心情，充分反映了人們在川普四年統治下有多壓抑，一到白登當選和川普下台的消息公布，人們就忍不住狂喜和慶祝。

電視新聞顯示，不只是灣區全面在慶祝，在南加州和東岸的紐約市，人們都情不自禁地跑上街上慶祝。

全球主要國家，也第一時間祝賀白登，並且表示祝賀「美國回來了」，反映出四年來這些國家對川普式的「美國優先」政策有多厭惡。

市民盡情慶祝。（記者黃少華／攝影）
市民盡情慶祝。（記者黃少華／攝影）

但是這次選舉有7000萬人把票投了給川普，川普在白登宣布勝利後數分鐘立即發表聲明，選舉還沒有結束，並且說他的律師團隊下周一就會發動法律戰，謀求推翻選舉結果。

所以在灣區全面慶祝之時，南部和中西部支持川普的紅州，川粉都在示威，響應川普的選舉未結束說法，並抗議說「選舉被偷走」。

在舊金山，人們反應最快和最直接，當8時30分白登當選的消息一出，人們就開始衝到街上慶祝；在城內著名的自由化卡斯楚區(Castro District)，數百人聚集在這裡，陌生人互相在祝賀。

在屋崙的大湖劇院(Grand Lake Theater)門外，也有大批人聚集慶祝，市長薛麗比也加入慶祝行列；不少人都為將會成為副總統的賀錦麗高興，因為她在屋崙出生和在柏克萊長大，是屋崙和柏克萊的女兒。

編輯推薦

川普 白登 美國優先

上一則

舊金山市長布里德：白登賀錦麗有能力團結國家

延伸閱讀

我們沒輸！川普支持者聚鳳凰城等地抗議、控選舉舞弊

我們沒輸！川普支持者聚鳳凰城等地抗議、控選舉舞弊
自戀「最後都是我贏」 川普不能憑直覺和本能當總統

自戀「最後都是我贏」 川普不能憑直覺和本能當總統
不認輸！川普循司法扭轉情勢 共和黨大老卻保持沉默...

不認輸！川普循司法扭轉情勢 共和黨大老卻保持沉默...
川普還沒認輸…德加法英日火速賀白登勝選

川普還沒認輸…德加法英日火速賀白登勝選
犀利賀錦麗 輔佐老暖男 扮白宮「黑臉」 角色必吃重

犀利賀錦麗 輔佐老暖男 扮白宮「黑臉」 角色必吃重
圖輯／記者在白宮現場 白登支持者湧入 高唱川普再見

圖輯／記者在白宮現場 白登支持者湧入 高唱川普再見

熱門新聞

灣區華人反對第16號提案。(Getty Images)

華人關注 加州第16號提案平權法 可能落敗

2020-11-04 02:30
25歲的李天明順利當選，承接朱感生原本的加州眾議員席位。（取自李天明官網）

25歲李天明 當選加州眾議員 史上最年輕

2020-11-06 02:30
種族影響智商？東灣州大師生要求解雇種族主義教授。(圖取自網路)

種族影響智商？金山東灣州大教授言論惹議 師生連署促解雇

2020-11-03 02:20
這名灣區Uber司機反對第22號提案，但是提案還是通過了，因為Uber等叫車平台，砸2億元巨款，作為競選經費，務求將提案擊退。(Getty Images)

加州公投結果 16號擱淺 22號過關

2020-11-05 00:25
圖為舊金山的市中心和金融區，前方是海灣大橋。(Getty Images)

向肥貓下手 金山通過全美首創CEO稅

2020-11-05 09:03
李少敏認為加州20號提案如果失敗，加州將長期陷入偷竊、搶掠及暴力罪行中而不見天日。（圖片由李少敏提供）

加州20號提案大幅落後 支持者失望

2020-11-04 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結
密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登
白登拿下賓州 贏得美國大選

白登拿下賓州 贏得美國大選
哪來的地獄料理！美麗水煮蛋竟變恐怖「蜘蛛蛋」

哪來的地獄料理！美麗水煮蛋竟變恐怖「蜘蛛蛋」
白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…

白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…