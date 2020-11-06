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連2年！灣區商業鄧金斯蟹季 延後

編譯組／灣區5日電
灣區鄧金斯蟹季延後。(圖取自網路)
灣區鄧金斯蟹季延後。(圖取自網路)

今年是連續第二年，加州官員延後灣區商業鄧金斯蟹季，以減少海岸漁釣線纏住鯨魚的可能。原定11月15日開始的鄧金斯蟹季將至少延後至12月1日，屆時還會進行下一步評估。

加州漁獵局局長波罕(Charlton H. Bonham)表示，雖然沒人想要延後捕撈季節，但必須減少纏線風險。漁船運作必須更靈活，以保護海洋中鯨魚和海龜。加州海岸螃蟹協會會長普拉特(Ben Platt)表示，他支持能為漁民提供最佳商用螃蟹捕撈季節機會的決定，並指出新規定可能關閉螃蟹捕撈，因為捕蟹船隻可能接觸到鯨魚，「這是個謹慎的決定。等待兩周以避免這種可能性發生。」

加州發出聲明，在10月28日至29日對加州海岸進行航測中，加州漁獵局工作人員觀測到48頭座頭鯨(humpback whales)，另一艘航測船則目擊估計約有345頭座頭鯨。波罕表示，當鯨魚在未來幾周游出漁場，將會開啟捕蟹商業季節。

新規定將影響蘇諾瑪─蒙多西諾縣海岸線南至莫洛灣、舊金山與半月灣的中間區域。北至俄勒岡邊界的北部區域捕蟹季節，過去傳統12月1日開跑。州發言人表示，漁業活動將於11月中旬做出決定。

自2015年，除一次商業捕蟹季節之外，幾乎所有漁業季節都延誤。原因包括食用受到軟骨藻酸（Domoic acid）毒素汙染的螃蟹後可能引起不適，這情況破壞加州2015-2016年商業季節，並延誤其他幾年。2018年休閒捕蟹者也延後捕撈，但商業捕蟹未受影響。2019年，釣線對鯨魚危害導致捕蟹季延後數周。

波罕指出，毒素似乎不太會影響2020-2021捕蟹季，今年是第一次不用太過擔心軟骨藻酸，這是好消息。所有採樣都低於聯邦標準。這代表著休閒捕蟹季節可能於11月7日開啟。

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