加州公投結果 16號擱淺 22號過關

這名灣區Uber司機反對第22號提案，但是提案還是通過了，因為Uber等叫車平台，砸2億元巨款，作為競選經費，務求將提案擊退。(Getty Images)

在3日的加州選舉中，共有12項州提案由全州選民票決；在12項提案中，至少有七項備受關注，因此成為這次加州選舉的焦點；結果其中五項獲選民通過，七項被否決。

獲通過的包括：發行55億元幹細胞研究公債的第14號提案、讓55歲以上屋主賣屋時可節省房地產稅的第19號提案、以及讓Uber司機維持承包商身分的第22號提案。被否決的包括：商業地產按市值徵稅的第15號提案、恢復平權法的第16號提案、以及讓縣市政府擴大租金管制的第21號提案。

其中，備受矚目的第16提案(恢復平權法)，最後得票43.9%，反對票為56.1%，因此被否決。南北加州的華裔社區大都反對恢復平權法，特別反對加州大學 恢復使用平權法為錄取新生的準則。

投票 結果顯示，灣區選民多數反對第16號提案，但城市和郊區的選民出現明顯分歧。灣區人口最多的三縣投票取向截然不同，舊金山 支持票最高達64%，阿拉米達縣也有60%，但聖他克拉拉縣因為範圍較大，縣內城市和郊區各半，因此支持和反對的比例各占一半。郊區占多的蘇諾瑪縣、蘇拉諾縣和康曲柯士達縣等，反對票比支持票多。

全美矚目的第22號提案投票情況也很特別，Uber和Lyft兩個叫車平台，總部都在舊金山，但舊金山是全加州58個縣中最反對這項提案的，反對票達60%；基本上，灣區多數縣都反對這項提案，除了舊金山，還有聖馬刁縣、阿拉米達縣、馬連縣、蘇諾瑪縣和聖他克魯茲縣。全加州58個縣中，只有9個縣反對，其他縣都支持。

第22號提案最後得票58%，反對票42%，因此得以通過；這項提案通過後，Uber和Lyft的司機將繼續保留獨立承包商(independent contractors)的身分，而不是正式雇員(employees)，因此就沒有勞工法律所保障的最低工資、健保和有薪假等福利。

以下是全部12項州提案的投票結果：

●14號提案(幹細胞公債)：通過，支持51.1%，反對48.9%。

●15號提案(商業地產按市值徵稅)：被否決，支持48.3%，反對51.7%。

●16號提案(恢復使用平權法)：被否決，支持43.9%，反對56.1%。

●17號提案(假釋犯可投票)：通過，支持59%，反對41%。

●18號提案(17歲可投票)：被否決，支持44.9%，反對55.1%。

●19號提案(55歲以上屋主節省房地產稅)：通過，支持51.5%，反對48.5%。

●20號提案(部分輕罪犯增加刑期)：被否決，支持37.7%，反對62.3%。

●21號提案(擴大地方政府租管權)：被否決，支持40.2%，反對69.8%。

●22號提案(Uber司機身分)：通過，支持58.4%，反對41.6%。

●23號提案(洗腎診所規定)：被否決，支持36%，反對64%。

●24號提案(保護消費者隱私)：通過，支持56.1%，反對43.9%。

●25號提案(取消現金保釋制)：被否決，支持44.6%，反對55.4%。