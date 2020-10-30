我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國再封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

法官裁定：孟晚舟可用「重大證據遺漏」申請終止引渡

緩壅塞！加州680號公路北向快速道啟用 線上虛擬剪綵賀

記者劉先進／屋崙報導
加州交通廳、阿縣交通委員會與東灣數個市長舉行線上虛擬剪綵活動，慶祝680號公路蘇諾（Sunol）段北向快速道開通。（記者劉先進╱攝影）
加州交通廳、阿縣交通委員會與東灣數個市長舉行線上虛擬剪綵活動，慶祝680號公路蘇諾（Sunol）段北向快速道開通。（記者劉先進╱攝影）

加州交通廳（Caltrans）、阿拉米達縣交通委員會（Alameda CTC）和東灣數個城市，29日聯合舉行線上虛擬剪綵活動，慶祝680號公路蘇諾（Sunol）段北向快速道正式開通。快速道透過收費系統允許單人車輛、共乘車進入，緩解灣區9縣最壅堵的走廊之一、680號公路的壅堵。

680號公路蘇諾段北向快速道位於Auto Mall Parkway南側和SR-84公路間。公路南向快車道的改進工作仍在進行。在2021年春季完工後，680高速公路將形成從SR-84公路交匯處以南，到阿拉米達縣SR-262公路交匯處以北、連貫的快速車道系統。

對680號公路走廊的改造，預計將改善高速公路的整體運營，並消除特定地點的壅堵，如SR-262（Mission Boulevard）和Auto Mall Parkway出口。

佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）表示，早在2010年的10月，680號公路蘇諾南向快速道開通，為北加州首條快速道。至今，720萬單人駕駛者、共乘車輛等使用快車道，更快捷的到達目的地。10年來，灣區的交通，特別是在三谷地區和阿縣南部的車流，已成倍增長。對於努力規畫和資助快車道的人來說，能為當天的計畫剪綵，有難以置信的滿足感。

加州交通廳灣區第四區主任塔瓦瑞斯（Tony Tavares）說，自1994年起，加州交通廳、阿縣交通委員會、大都會交通委員會，灣區的阿縣、佛利蒙、布利桑頓（Pleasanton）等政府部門及商業團體一直在逐步合作，以改善680公路走廊的交通狀況。29日開通的快速道全長約9哩，將減少交通壅堵和延誤，方便拼車和公車乘客交通，增強公路680北向沿線所有人的安全。為配合快車道工程，建設方重修北線路段12哩的車道路面，以改善道路的駕駛品質。

都布林市長郝博特（David Haubert）表示，收費車道從佛利蒙開始，一直延伸到都布林、布利桑頓地區680公路與580公路的交匯處。車道緩解了蘇諾沿線的壅堵。壅堵的原因是很多人想從聖荷昆（San Joaquin）和三谷地區到阿縣南部甚至是矽谷，「建立收費車道，可更好地管理交通壅堵。快車道實施的是最先進的技術，可動態定價，管理方也能更清晰的瞭解壅堵情況，調整價格。 」

快速道將緩解680號公路的壅堵。（取自阿縣交通委員會官網）
快速道將緩解680號公路的壅堵。（取自阿縣交通委員會官網）

加州 灣區 大都會

上一則

CALMATTERS 2020 大選指南

延伸閱讀

德州加州鬧鬼最兇 照片看起來就陰森

德州加州鬧鬼最兇 照片看起來就陰森
米其林推薦加州25家餐廳 南加中餐廳「江南春」上榜

米其林推薦加州25家餐廳 南加中餐廳「江南春」上榜
灣區日增523確診 15人死亡

灣區日增523確診 15人死亡
灣區新增639例9死

灣區新增639例9死
灣區9縣新冠疫情 26日新增557例、4死

灣區9縣新冠疫情 26日新增557例、4死
灣區9縣25日新冠疫情 新增1222例、4死

灣區9縣25日新冠疫情 新增1222例、4死

熱門新聞

江孫芸2019年在家中受訪。（記者李晗 / 攝影）

百歲江孫芸金山家中辭世 「中餐女王」傳奇落幕

2020-10-28 23:22
氣象局向灣區發出紅色火警警報，有效期由25日下午至27日清晨，表示灣區期間吹強風，加上草木枯乾，容易引起火警。(Getty Images)

紅色火警、安全斷電 灣區周日晚大停電 21萬人受影響

2020-10-24 22:48
律師西格爾向法官提交動議，考慮到人身安全受威脅，希望讓唐娟變更交保釋放的地址。（取自法庭起訴文件）

律師：唐娟照片被瘋傳 遭社媒暴力威脅

2020-10-29 10:25
圖為9月初在北灣納巴谷發生的大型野火。氣象局23日下午發出紅色警報，說本周日(25日)晚上到周一清晨，北灣吹強風，時速最高達70哩，加上濕度極低，因此是極端危險的火警天氣。(Getty Images)

金山灣區防火! 紅色警報70哩強風 周末最危險天氣來了

2020-10-24 00:40
泰勒在舊金山市政廳辦公室。（取自泰勒臉書）

抱著小狗工作的舊金山大記者 泰勒病逝

2020-10-28 03:25
聖他克拉拉縣最新調查發現，建築工地是新冠病例出現最多的工作場所。（Getty Images）

調查矽谷病毒攻擊率 住家大於工作場所 親友更容易傳染

2020-10-26 00:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光
駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈

駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈
川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手
來美獵狐「像黑幫」 8中國特工遭起訴 5人被捕

來美獵狐「像黑幫」 8中國特工遭起訴 5人被捕
1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例