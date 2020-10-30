緩壅塞！加州680號公路北向快速道啟用 線上虛擬剪綵賀

加州交通廳、阿縣交通委員會與東灣數個市長舉行線上虛擬剪綵活動，慶祝680號公路蘇諾（Sunol）段北向快速道開通。（記者劉先進╱攝影）

加州 交通廳（Caltrans）、阿拉米達縣交通委員會（Alameda CTC）和東灣數個城市，29日聯合舉行線上虛擬剪綵活動，慶祝680號公路蘇諾（Sunol）段北向快速道正式開通。快速道透過收費系統允許單人車輛、共乘車進入，緩解灣區 9縣最壅堵的走廊之一、680號公路的壅堵。

680號公路蘇諾段北向快速道位於Auto Mall Parkway南側和SR-84公路間。公路南向快車道的改進工作仍在進行。在2021年春季完工後，680高速公路將形成從SR-84公路交匯處以南，到阿拉米達縣SR-262公路交匯處以北、連貫的快速車道系統。

對680號公路走廊的改造，預計將改善高速公路的整體運營，並消除特定地點的壅堵，如SR-262（Mission Boulevard）和Auto Mall Parkway出口。

佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）表示，早在2010年的10月，680號公路蘇諾南向快速道開通，為北加州首條快速道。至今，720萬單人駕駛者、共乘車輛等使用快車道，更快捷的到達目的地。10年來，灣區的交通，特別是在三谷地區和阿縣南部的車流，已成倍增長。對於努力規畫和資助快車道的人來說，能為當天的計畫剪綵，有難以置信的滿足感。

加州交通廳灣區第四區主任塔瓦瑞斯（Tony Tavares）說，自1994年起，加州交通廳、阿縣交通委員會、大都會 交通委員會，灣區的阿縣、佛利蒙、布利桑頓（Pleasanton）等政府部門及商業團體一直在逐步合作，以改善680公路走廊的交通狀況。29日開通的快速道全長約9哩，將減少交通壅堵和延誤，方便拼車和公車乘客交通，增強公路680北向沿線所有人的安全。為配合快車道工程，建設方重修北線路段12哩的車道路面，以改善道路的駕駛品質。

都布林市長郝博特（David Haubert）表示，收費車道從佛利蒙開始，一直延伸到都布林、布利桑頓地區680公路與580公路的交匯處。車道緩解了蘇諾沿線的壅堵。壅堵的原因是很多人想從聖荷昆（San Joaquin）和三谷地區到阿縣南部甚至是矽谷，「建立收費車道，可更好地管理交通壅堵。快車道實施的是最先進的技術，可動態定價，管理方也能更清晰的瞭解壅堵情況，調整價格。 」