加州疫情第3峰出現？連兩天確診破4千例

對於美國疫情的發展，專家最新的說法是第3個高峰正開始出現；圖中所示，第1個高峰出現在4月底，當時的單日感染人數達到3萬；第2高峰在7月下旬出現，單日感染人數達7萬人；第3個高峰在10月中開始形成，單日感染人數回升至5萬至6萬。(取自ABC新聞)

連續兩天，加州 的新冠確診人數明顯上升，19日有4682人確診，20日有4406人；專家指出，確診增加，可能顯示加州正步全美38個州確診增加的後塵，也隨著秋天的到來，疫情 開始從暑假末的低點再次上升。

在剛過去的周末，加州的單日確診人數還在3000例以下，因此19日和20日的突破4000例，特別明顯；基本上，從9月初至今，加州單日確診人數一直維持在約3000例，過去一周的七天平均數還是3220例。

另一方面，全美疫情則與加州的緩和相反，最近大為飆升，16日那天，全美單日新增確診達6.9萬例，這是自7月底暑假以來的最高點。20日全美單日確診6.05萬，過去兩周的單日確診平均比之前的兩周增加了36%；全美有九個州(大多在中西部)，20日的確診數都創新高。專家因此認為，全美疫情的第三個高峰(third peak)已經形成。

專家現在所說的「第三峰」，與之前所說的「第二波」有點不同。「第二波」指的是，自今年春天疫情爆發以來，專家一直預期，到了秋冬天氣轉冷轉乾後，將會出現新一波的疫情，因此將新一波疫情稱為第二波，以示有別於3月和4月的第一波。

但「第三峰」的說法則指：第一峰在今年4月底出現，當時單日確診達3萬人；第二峰則在今年7月底出現，當時的單日確診達7萬人；第三峰則在10月中出現，10月13日那天的七天平均確診升破5萬例，當時專家就宣布第三峰開始出現，三天之後，即16日單日確診更達到接近7萬(6.9萬)。

加州的情況會否跟隨全美的走勢，走向第三峰？舊金山加大流行病學家羅特福(Dr. George Rutherford)說，19日和20日加州確診重上4000例，正顯示天氣轉涼，疫情可能增加的趨勢，因此加州和灣區 不能放鬆防疫，不能放鬆保持社交距離和戴口罩。不過，他也說，目前很難知道，加州接著下來的疫情會增加到什麼程度，以及是否會比7月時的第二峰還要高？

目前加州的單日確診、住院和死亡都比全美低，住院和死亡仍在減慢之中，例如過去兩周，加州的單日確診數只比之前兩周增加1.3%，單日死亡則減少13.2%，住院也減少2.2%。

最多確診病例的洛杉磯縣，20日的累計確診數增至29萬，當天有35人死亡。

在灣區，過去兩周的單日確診比之前兩周微增2%，平均每天463例；19日灣區九縣住院276人，是今年6月下旬以來最少的。