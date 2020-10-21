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女婿判6年 女兒3年緩刑 華翁分屍案宣判 家屬不滿

記者李晗／舊金山報導
死者華翁的女兒（左）獲三年緩刑（Probation），白人女婿（右）因過失殺人罪獲刑六年。（本報檔案照片）
死者華翁的女兒（左）獲三年緩刑（Probation），白人女婿（右）因過失殺人罪獲刑六年。（本報檔案照片）

轟動一時的舊金山華翁遭殺害和分屍一案，10月20日在舊金山高等法院宣判。華翁的白人女婿因過失殺人罪獲刑六年，華裔的女兒則獲三年緩刑（Probation）。

被殺華翁的其他家屬則通過錄像表達不滿，並且指責地檢處在溝通上的工作不足。早前家屬對控辯雙方的協定、對於兇嫌二人的量刑也不滿。

案件情節細節血腥，曾經引起廣泛關注。2019年5月中下旬，73歲的甄仲民（Benedict Ching）被報失蹤。5月20日，警方在他位於舊金山英格賽區Del Monte街住宅內的電冰箱裡發現其頭顱，以及其他被肢解的屍塊。而就在同一天，當時35歲的甄家女兒Stephanie Ching和44歲的白人女婿羅馬斯（Douglas Lomas）與一對年幼兒子飛到北京。四人抵達北京時在機場被捕，並被押回美國維吉尼亞州，隨後押返舊金山。

因為疫情原因本案也一直延後審理。直到今年8月時才展開聆訊。隨後檢控雙方達成協議，並定於上周宣判，但是因為受害死者的家屬高調批評地檢處，讓法官延遲一周才宣判。雖然延遲一周宣判，依然是維持協議。

至於具體的殺人經過，因為沒有直接證據和證人，所以無人知曉，且法醫方面無法找到甄仲民的死因。

地檢長博徹思（Chesa Boudin）20日也通過Zoom出席法庭宣判，並在宣判之前發表聲明。他形容事件是一個可怕的悲劇，地檢處一直積極幫助家屬，進行溝通。他提到，家屬一方不想要進入庭審，不想再增加創傷。然而他也承認在協議之後，家屬內部有不同意的聲音。

但是，家屬一方的代表Karen Tom隨後批評地檢處的溝通工作，指責地檢處並沒有詢問他們對於認罪協議的感受（felt），自己也並不知道家屬一方可以反對（protest）協議。

法官隨後宣判，並且提及對於甄家是一個很大的家族，內部對於認罪協議有不同聲音。她特別提到對於羅馬斯減刑的一個原因，是羅馬斯為妻子Stephanie Ching和兒子的付出，而且有提到Stephanie Ching被父親家暴的創傷。

Stephanie Ching料將在判刑之後即可獲釋。

舊金山 北京 維吉尼亞州

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