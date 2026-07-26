華男棄好工作 獨身闖非洲做保育15年 被尊華人酋長

馬賽馬拉部落盛裝歡迎華人援助者。（劉榮文提供）

在距離洛杉磯 1萬多英里的非洲大草原，一位華人 竟然成了馬賽族人口中的「名譽酋長」。正是這位「華人酋長」，今年將世界各地的華人藝術家和行業精英聚集到馬賽馬拉大草原。

大家都叫他「星巴（Simba）」。在斯瓦希里語裡，「Simba」意為「獅子」。15年前，他放棄令人稱羨工作，離開家人，從中國孤身前往肯亞馬賽馬拉。那時候，沒有人相信一個中國人，可以在非洲做野生動物保育。沒有資金、人脈、經驗，更沒有任何現成的模式可以參考。他住帳篷、睡草原，夜晚伴隨獅吼與鬣狗叫聲入眠；白天走進一個又一個馬賽部落，用最笨的方法，一次又一次拜訪酋長、傾聽居民，慢慢建立信任。他始終相信，真正的保育，不只是保護動物，而是先讓人願意保護動物。

星巴近年曾訪問洛杉磯，帶給北美華人作家詩與遠方，也在大家心中種下非洲社區保育的種子。他介紹，多年來，非洲不少保育工作都是建立國家公園，把野生動物與居民分開。而真實世界卻是，生活在保護區周圍的居民，可能因為獅子吃掉牛羊、大象踩壞農田而失去生計，進而對那些「家畜獵手」進行圍殺。星巴提出另一個想法。與其把人與自然分開，不如讓人從自然中受益。他開始推動社區保育。

他推動居民接受巡護訓練，成為野生動物守護者；婦女製作手工藝品增加收入；青年投入生態旅遊；村落發展文化體驗；國際志工和遊客來到草原，直接支持社區。他認為，當一頭獅子能夠帶來比一頭死去獅子更多收入時，保育便有了最穩固的基礎。

推動生態教育 青年培訓

多年後，在一次世界野生動物保育大會上，大會主席公開介紹星巴說：他是第一位不是為經商，而是為保育來到肯亞的中國人。如今，星巴成立的馬拉野保基金會，已協助當地推動社區保育、婦女賦權、生態教育及青年培訓，也讓愈來愈多馬賽家庭因保育而改善生活。

除了留在非洲，星巴也把保育理念帶到世界各地。近年來，他陸續受邀到美國各地大學演講，包括哈佛、麻省理工、洛杉磯加大、南加大等。

東洛杉磯學院教授劉榮文說，星巴的第一次演講，給他留下非常深刻的印象。「我的朋友都不是人」，「我的朋友，都是動物」，一句幽默的開場白，開啟一段又一段跨越文化與國界的保育對話，星巴也迅速成為洛杉磯華文作家們的好朋友。

15年過去，星巴沒有成為富豪，但他讓更多馬賽孩子有機會接受教育，讓更多婦女擁有收入，也讓更多野生動物擁有安全棲息的家園。更重要的是，他讓來自世界各地的華人，看見一種新的可能：一群人的動物和社區保育接力，已從馬賽馬拉大草原開始，延伸到世界各地。

暑期參加「2026馬賽馬拉自然與文化部落全球共創計畫」的華人藝術家在馬賽馬拉與部落頭領交流。（劉榮文提供）

馬賽馬拉草原馬賽族部落的「名譽華人酋長」星巴（左）將新書贈與東洛杉磯學院劉榮文教授分享。（劉榮文提供）

馬賽馬拉草原隨處可見大象。（劉榮文提供）