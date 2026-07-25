我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女棄洛赴矽谷：AI時代最吃香非寫程式而是「這能力」

高市早苗曝每天睡0至3小時 日媒盤點各國領袖作息

「不敢開窗」洛倉庫大火引公衛危機 致病蒼蠅大量繁殖

編譯陳盈霖／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
6月中發生大火的播佑岡Lineage Logistics公司冷鏈物流倉儲中心。新...
6月中發生大火的播佑岡Lineage Logistics公司冷鏈物流倉儲中心。新華社

NBC電視台報導，恐慌升溫！根據一分由洛市府委託進行的健康檢查報告，隨著近來氣溫飆升，加上大量腐敗廢棄物堆積，6月中發生大火的播佑岡Lineage Logistics公司冷鏈物流倉儲中心，恐成為會傳播人類疾病、帶金屬光澤綠頭蒼蠅（Green Bottle Fly）最佳繁殖場。

根據NBC Los Angeles取得四頁檢查報告，大火發生後，倉儲中心8500萬磅冷凍食品因無法冷藏而腐敗。業者努力清除腐臭蛋白質時，另一場公共衛生危機逐漸浮現：惡臭、鼠患、環境疑慮，及宛如聖經災難般的綠頭蒼蠅大軍。

播佑岡居民艾許莉（Ashley）告訴NBC，「現在有大量蒼蠅飛來飛去。」根據檢查報告，綠頭蒼蠅在腐敗的廢棄物中繁殖極快，席捲洛杉磯的高溫進一步加速牠們擴散，官員擔心蟲害恐蔓延至周邊社區，除發出惱人的噪音與影響環境外，還可能引發具有致命風險的蠅蛆病（myiasis）。

「當綠頭蠅將卵產在人類或動物開放性傷口時，孵化出的幼蟲會侵入組織引發感染，造成刺激、潰瘍，甚至致死」報告警告，倉庫周邊居民及動物都可能面臨感染風險。

這場蟲害已導致部分居民不得不長時間門窗緊閉，防止蒼蠅飛進屋內。居民也對吃進嘴裡的食物憂心忡忡。在災區附近經營汽車鈑金廠的菈米瑞茲（Martin Ramirez）告訴洛杉磯時報，「現在連食物都不敢安心吃。想像一下，一隻蒼蠅停在食物上，身上不知帶了什麼病菌。」

截至目前，這座散發惡臭的冷鏈倉庫已引發超過900件投訴，內容都跟難聞的惡臭有關。洛市長貝斯（Karen Bass）7月21日致函洛縣公共衛生局（LA Public Health）稱，大量滋生的蒼蠅，已成倉儲大火相關風險中「最嚴重的表現」，「Lineage必須盡速對鄰近社區爆發的蒼蠅問題負起同等責任，採取措施徹底清除。」

對此該公司回應稱，目前已在病媒防治公司奧金（Orkin）協助下加強廠區防蟲工作，包括向社區發放350個捕蠅器，也計畫再提供800個，同時持續擴大防治作業。該公司也表示會持續監測因腐敗肉品而引發的鼠患。選區包括播佑岡的洛市議員胡拉多（Ysabel Jurado）聲明，「臨時捕蠅器」效果有限，只要腐敗廢棄物未清除完畢，危機就不會真正解除。

截至22日，Lineage聲稱已從火災現場清運3195噸腐爛物。公司營運副總裁Alex Rodriguez表示，公司致力用最快速且安全的方式完成清理作業，包括積極降低異味，並在清理過程中監測空氣品質。

綠頭蠅將卵產在人類或動物開放性傷口時，孵化出的幼蟲會侵入組織引發感染，造成刺激、...
綠頭蠅將卵產在人類或動物開放性傷口時，孵化出的幼蟲會侵入組織引發感染，造成刺激、潰瘍，甚至致死。圖為其感染人類示意圖。（取自CDC）

綠頭蠅將卵產在人類或動物開放性傷口時，孵化出的幼蟲會侵入組織引發感染，造成刺激、...
綠頭蠅將卵產在人類或動物開放性傷口時，孵化出的幼蟲會侵入組織引發感染，造成刺激、潰瘍，甚至致死。圖為其致病性的幼蟲。（取自CDC）

精華 FAQ

  • 火災後，大量冷凍食品因失去冷藏而腐敗，造成強烈惡臭、鼠患與綠頭蒼蠅暴增，並可能擴散到周邊社區，形成明顯的公共衛生危機。

  • 因為高溫與腐敗廢棄物讓牠們快速繁殖，若在人體或動物傷口產卵，幼蟲可能侵入組織引發蠅蛆病，嚴重時甚至會致死。

  • 市長已要求Lineage負起責任徹底清除蒼蠅問題；業者則在Orkin協助下加強防蟲，發放350個並計畫再提供800個捕蠅器，同時持續清運腐敗物與監測空氣品質。

蛋白質

上一則

華女棄洛赴矽谷：AI時代最吃香非寫程式而是「這能力」

下一則

市長歸咎錢不夠 洛杉磯遊民數4年來首現增幅

延伸閱讀

煙霾籠罩紐約 專家警告恐成夏季常態

煙霾籠罩紐約 專家警告恐成夏季常態
加拿大野火濃煙罩芝城 空污達危險等級 恐呈夏季新常態

加拿大野火濃煙罩芝城 空污達危險等級 恐呈夏季新常態
羚羊谷現西尼羅病毒患者 洛縣2026首例

羚羊谷現西尼羅病毒患者 洛縣2026首例
南加華人區將釋放近50萬隻蚊子 原因...

南加華人區將釋放近50萬隻蚊子 原因...
曼哈頓退伍軍人症增至4死 家屬擬提告

曼哈頓退伍軍人症增至4死 家屬擬提告
曼哈頓退伍軍人症增至4死 家屬擬提告

曼哈頓退伍軍人症增至4死 家屬擬提告

熱門新聞

各大航空陸續禁止使用飛行神器充氣腳墊。（記者張宏／攝影）

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

2026-07-18 21:18
好市多最適合華人高溫烹飪的食用油終於迎來降價。（記者王若然／攝影）

好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

2026-07-20 22:43
在「人工智慧新浪潮」論壇中，律師韓正豫分享2026年美國人工智慧監管現況，以及企業應注意的法規發展。（記者子為/攝影）

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

2026-07-19 19:58
Trader Joe's近年美容保養區人氣攀升，維生素A晚間精華、護唇膜、面部保濕乳液等護膚產品價格多在10美元以下，成為不少旅美華人返鄉時採購的熱門伴手禮。（記者朱敏梓／攝影）

10元不輸200元？Trader Joe's這好物 華人一次搬20件

2026-07-18 21:37
葉俊麟分享AI最容易發現的稅務問題：漏報收入、異常扣除、重複抵免、大額虧損、海外資產。（記者子為／攝影）

AI查稅時代來了？會計師：這些人最容易被盯上

2026-07-23 20:17
旅遊專家建議，郵輪旅遊最合適的季節是4、5月或9、10月，這段時期通常票價較低，天氣舒適，遊客也相對較少。圖為停泊於阿拉斯拉首府朱諾的郵輪。（本報檔案照）

郵輪旅遊免被宰學問多 達人揭省錢5招

2026-07-18 22:11

超人氣

更多 >
大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」

大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」
紐約法拉盛連棟住宅5級大火 21傷 78歲華婦命危

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 21傷 78歲華婦命危
女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...

女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...
好市多隱藏版冰淇淋爆紅 華人曝「咖啡神搭法」秒升級

好市多隱藏版冰淇淋爆紅 華人曝「咖啡神搭法」秒升級
亞洲人氣酒飲現身好市多 售價比別處便宜近九成

亞洲人氣酒飲現身好市多 售價比別處便宜近九成