Trader Joe's新款托特包6.17開搶 這次可愛又實用

美國連鎖超市Trader Joe's又將推出全新版本迷你托特包（Mini Tote），夏季新款條紋帆布設計預計將於6月17日起在全美門市開賣，每個售價2.99美元。（Trader Joe's）

AI重點 文章重點整理： 重點一： Trader Joe's迷你條紋托特包將於6月17日全美門市開賣，售價2.99美元。

Trader Joe's迷你條紋托特包將於6月17日全美門市開賣，售價2.99美元。 重點二： 新款採粉彩條紋設計，具側袋與輕便尺寸，主打日常小型採購用途。

新款採粉彩條紋設計，具側袋與輕便尺寸，主打日常小型採購用途。 重點三：系列自2024年爆紅後屢掀搶購潮，二手炒價高，且公司正打擊仿冒品。

根據USA Today報導，美國連鎖超市Trader Joe's又將推出全新版本迷你托特包（Mini Tote），夏季新款條紋帆布設計預計將於6月17日起在全美門市開賣，每個售價2.99美元。由於該系列商品長期熱銷並多次引發搶購潮，外界預期新一波開賣可能再度掀起排隊熱潮。

根據官方資訊，新款條紋托特包採用條紋粉彩設計，提供綠色、粉紅色、藍色及棕色等多種柔和配色，尺寸約為長13英寸、高11英寸、寬6英寸，並以棉與聚酯纖維混紡製成，兩側設有口袋，主打輕便與日常小型採購用途。

Trader Joe's表示，該款設計非常適合較小型的採購行程，或是補買上次購物時遺漏的幾樣商品。若想入手這款托特包，建議盡早購買，因為數量有限，售完為止。

迷你托特包系列自2024年首次推出後迅速在社群媒體 爆紅，並衍生出季節限定與不同版本，包括萬聖節主題款、Micro Totes、保冷迷你托特包等，甚至延伸至大型帆布購物袋與薰衣草色保冷袋等周邊商品，逐步形成品牌收藏文化。

這些小巧可愛的托特包在消費者及時尚愛好者之間培養出近乎「狂熱追捧（cult-like following）」的粉絲群。自2024年3月首次爆紅以來，迷你托特包便迅速在社群媒體掀起熱潮，不僅成為熱門話題，更因供不應求而讓許多消費者一包難求。

由於Trader Joe's款迷你托特包限量供應，人氣持續升高，部分款式在二手市場價格曾被炒作至數百美元，並在全球社群平台引發關注。儘管Trader Joe's目前未在海外設立門市，但其周邊商品仍在國際市場擁有高度人氣，尤其在亞洲地區形成獨特追捧現象。

同時，公司也注意到仿冒商品問題日益嚴重。Trader Joe's近期向USA TODAY表示，近期已針對市面上出現的仿冒托特包採取法律行動，並強調所有正品僅於實體門市販售，以保障消費者權益，避免民眾被假貨誤導。該公司也強調，公司所有商品僅在其實體門市內販售，並未授權任何第三方線上平台銷售相關托特包或周邊商品。