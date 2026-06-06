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好市多不是都好 7款食品被罵翻

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好市多七款遭到負的食品中，這款其自有品牌的Kirkland Signature義...
好市多七款遭到負的食品中，這款其自有品牌的Kirkland Signature義大利辣香腸披薩挨批甚多，被指淡而無味、造工粗糙、廉價、油膩，吃下去像吃紙板。（好市多官網）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Yahoo整理好市多低評食品，七款被顧客負評洗版。
  • 重點二：其中四款為Kirkland自有品牌，問題集中在口味與品質。
  • 重點三：常見批評包括過鹹、發霉、怪味、配方變差與口感差。

Yahoo生活新聞最近綜合超市好市多Costco）顧客對其出售的食品評分及留言評論，發現七款食物劣評如潮，其中四款為好市多自有品牌Kirkland Signature的出品，涵蓋雞肉、披薩、希臘酸奶及巧克力迷你鬆餅。

Yahoo生活新聞這項報導主要查看評分低於3.5顆星，且至少有40則評論的劣食品，發現當中有以七款食物出乎意料地受到眾多批評：

Kirkland Signature輕裹麵包屑雞胸肉塊

被肉塊太鹹，鈉含量有問題。有評論者提到，他們以前很喜歡這款雞胸肉塊，但現在感覺配方變了，比以前更鹹，品質似乎更差，又或是部分雞肉煮得過熟，甚至燒焦。

Kirkland Signature義大利辣香腸披薩

許多人表示這是他們吃過最差的披薩。一位評論者說：「吃起來像有人把一罐番茄湯或罐裝義大利餃子倒在一片又薄又硬的麵包上，然後在上面放些乾巴巴的陳年辣香腸。」另有人說其醬汁嘗起來「很假」，甜得發膩。又有指吃這披薩像吃紙板、淡而無味、造工粗糙、廉價、油膩、十分差劣。

Kirkland Signature有機希臘酸奶

被指聞起來和嘗起來都很怪異，感覺很酸。有人說食用後出現嚴重脹氣，令人擔憂。還有多人稱打開新包裝後發現有黴菌，似乎是包裝或配方上出現嚴重的品質管控問題。其他人則說奶太稀、浪費金錢、味道平淡。

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許多負評指其配方改變後變得不濟，過去的綠色包裝更好，而現在的很嘔心，失去以前的美味和濃鬱的牛肉底味；麵條又太軟爛，難以入口。甚至有顧客表示已經退貨退款。

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最大問題是味寡，令人失望，甚至有人直接稱這食品為騙局。

Kirkland Signature巧克力迷你鬆餅

對這零食的投訴頗多。有人說它很乾，味道古怪；很多人說它聞起來像化學品，吃起來更像是在美甲店裡聞一口，而不是鬆餅的味道；還有人把它比作汽油味。更有不只一條評論說鬆餅盒裡長了黴菌。

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劣評極多。有人指其味道苦澀且有魚腥味，口感差，吃完後會留下一層油膩的薄膜，糟糕到需要退貨或直接丟進垃圾桶。

精華 FAQ

  • 報導整理的是好市多顧客對食品的評分與留言，篩出評分低於3.5顆星且至少40則評論的商品，最後找出七款普遍被批評的食品。

  • 最常見的問題包括味道過鹹、口感乾硬、配方疑似改變、聞起來有化學味，以及包裝打開後發現發霉，顯示品質與風味都受質疑。

  • 被點名的Kirkland商品包括輕裹麵包屑雞胸肉塊、義大利辣香腸披薩、有機希臘酸奶與巧克力迷你鬆餅，這些都被批評口味或品質不佳。

餃子 好市多 Costco

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