好市多不是都好 7款食品被罵翻

好市多七款遭到負的食品中，這款其自有品牌的Kirkland Signature義大利辣香腸披薩挨批甚多，被指淡而無味、造工粗糙、廉價、油膩，吃下去像吃紙板。（好市多官網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： Yahoo整理好市多低評食品，七款被顧客負評洗版。

Yahoo整理好市多低評食品，七款被顧客負評洗版。 重點二： 其中四款為Kirkland自有品牌，問題集中在口味與品質。

其中四款為Kirkland自有品牌，問題集中在口味與品質。 重點三：常見批評包括過鹹、發霉、怪味、配方變差與口感差。

Yahoo生活新聞最近綜合超市好市多 （Costco ）顧客對其出售的食品評分及留言評論，發現七款食物劣評如潮，其中四款為好市多自有品牌Kirkland Signature的出品，涵蓋雞肉、披薩、希臘酸奶及巧克力迷你鬆餅。

Yahoo生活新聞這項報導主要查看評分低於3.5顆星，且至少有40則評論的劣食品，發現當中有以七款食物出乎意料地受到眾多批評：

Kirkland Signature輕裹麵包屑雞胸肉塊

被肉塊太鹹，鈉含量有問題。有評論者提到，他們以前很喜歡這款雞胸肉塊，但現在感覺配方變了，比以前更鹹，品質似乎更差，又或是部分雞肉煮得過熟，甚至燒焦。

Kirkland Signature義大利辣香腸披薩

許多人表示這是他們吃過最差的披薩。一位評論者說：「吃起來像有人把一罐番茄湯或罐裝義大利餃子 倒在一片又薄又硬的麵包上，然後在上面放些乾巴巴的陳年辣香腸。」另有人說其醬汁嘗起來「很假」，甜得發膩。又有指吃這披薩像吃紙板、淡而無味、造工粗糙、廉價、油膩、十分差劣。

Kirkland Signature有機希臘酸奶

被指聞起來和嘗起來都很怪異，感覺很酸。有人說食用後出現嚴重脹氣，令人擔憂。還有多人稱打開新包裝後發現有黴菌，似乎是包裝或配方上出現嚴重的品質管控問題。其他人則說奶太稀、浪費金錢、味道平淡。

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許多負評指其配方改變後變得不濟，過去的綠色包裝更好，而現在的很嘔心，失去以前的美味和濃鬱的牛肉底味；麵條又太軟爛，難以入口。甚至有顧客表示已經退貨退款。

新鮮夏日松露

最大問題是味寡，令人失望，甚至有人直接稱這食品為騙局。

Kirkland Signature巧克力迷你鬆餅

對這零食的投訴頗多。有人說它很乾，味道古怪；很多人說它聞起來像化學品，吃起來更像是在美甲店裡聞一口，而不是鬆餅的味道；還有人把它比作汽油味。更有不只一條評論說鬆餅盒裡長了黴菌。

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劣評極多。有人指其味道苦澀且有魚腥味，口感差，吃完後會留下一層油膩的薄膜，糟糕到需要退貨或直接丟進垃圾桶。