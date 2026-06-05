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加州五旬華裔姐妹 弒母虐父被捕

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五旬華裔姐妹 弒母虐父被捕

編譯陳盈霖／即時報導
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華裔姊妹、51歲吳英格麗（Ingrid Wu，譯音）與53歲吳麗貝卡（Rebec...
華裔姊妹、51歲吳英格麗（Ingrid Wu，譯音）與53歲吳麗貝卡（Rebecca Wu，譯音）日前因涉嫌殺害母親、虐待年邁父親被捕。圖為聖地牙哥警局逮捕嫌犯示意圖。（取自SDPD臉書）

FOX 5電視台報導，根據聖地牙哥警局（SDPD），華裔姊妹、51歲吳英格麗（Ingrid Wu，譯音）與53歲吳麗貝卡（Rebecca Wu，譯音）日前因涉嫌殺害母親、虐待年邁父親被捕。

警方指出，這對姊妹負責照顧無法自理的年邁雙親。3月6日救援人員接獲來自大學城（University City）Genesee路（Genesee Avenue）911報案電話，家屬稱在公寓內發現一名81歲婦人呼吸中止失去意識，隨後確認死者為楊康英（Kun-Ying Yang，譯音）。警方表示，救援人員到場後，發現楊康英倒臥在一張沙發床上，臉部朝下卡在沙發與床架間縫隙，已無生命跡象。救援人員將她從床架間移出後，當場宣告死亡。

由於其死因可疑，警方將此案列為凶殺案展開調查。案發數周內，警探訪談多名證人，並與成人保護服務機構密切合作。聖地牙哥縣法醫辦公室認定，楊康英死因為姿勢性窒息（positioinial asphyxia），且疏忽照顧是導致死亡因素之一，最終裁定其死因屬他殺。

根據調查期間搜集的證據，警方認為吳氏兩姊妹涉嫌危害父母健康，並未履行法律規定照護義務，導致88歲父親疏於照顧，母親因此喪命。目前兩人已送往聖地牙哥拉斯科利納斯女子拘留中心（Las Colinas Women's Detention Facility）。警方呼籲知情者聯繫聖地牙哥警局凶案調查組619-531-2293或犯罪舉報熱線888-580-8477。

華裔 聖地牙哥

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