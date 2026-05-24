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為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

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為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

洛杉磯訊
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近年不少加州居民因房價與生活成本壓力搬往德州，希望以較低開銷換取更大空間與新生活...
近年不少加州居民因房價與生活成本壓力搬往德州，希望以較低開銷換取更大空間與新生活。（記者趙健/攝影）

近年不少加州居民因房價與生活成本壓力搬往德州，希望以較低開銷換取更大空間與新生活。不過，並非所有人都適應順利。Business Insider近日報導，一名加州婦人一家搬去德州後，最終又選擇搬回加州，坦言自己低估了生活方式、氣候與家庭適應問題。

63歲的Guadalupe Galindo-Nevarez原本住在沙加緬度（Sacramento）。2022年，她與丈夫決定搬到德州艾爾帕索（El Paso），希望透過較低房價與生活成本減輕經濟壓力。她表示，當時德州最大的吸引力包括房子較便宜、沒有州所得稅，以及「重新開始」的機會。她說，當時一家人都認為，離開加州是比較理性的財務選擇。

搬到德州後，他們很快買下一棟房子。她坦言，若在加州，以當時預算很難買到類似房屋。起初一家人對新生活充滿期待，但隨著時間過去，問題逐漸浮現。

她表示，丈夫一直難以適應當地極端氣候，包括高溫、強風與沙塵天氣；女兒則在學校感到孤單，很難融入環境。她自己也開始懷念加州的生活方式，包括海灘、山景、多元文化與熟悉的人際關係。「一開始的新鮮感過後，我開始想，『我到底做了什麼？』」

她也提到，搬家前其實沒有真正長時間在德州生活過，許多事情都是搬去後才逐漸感受到。例如，雖然德州房價較低，但部分地區房產稅偏高，加上炎熱氣候導致冷氣費增加，實際生活成本並沒有原本想像中低。

此外，她也認為，自己當時過度理想化「離開加州後生活會變輕鬆」這件事。真正搬家後才發現，生活品質、人際支持系統與熟悉感，其實很難用金錢衡量。住了約兩年後，一家人最終決定搬回加州。雖然重新搬回來同樣花費不小，但她認為，回到熟悉環境後，整個家庭的狀態都明顯改善。

她表示，自己現在不會勸別人不要搬去德州，但認為很多人只看到房價較低的一面，忽略了文化、氣候與生活方式差異。「草不一定比較綠。」

Business Insider指出，近年類似「搬去德州後又搬回加州」的案例開始增加。一些居民坦言，雖然德州生活成本較低，但長期下來，仍難以取代加州的氣候、自然環境與生活習慣。

報導提到，另一名曾搬往德州的南加州女子，也在住了一段時間後選擇返回加州。她表示，雖然德州生活成本較低，但始終無法適應當地氣候、交通與生活方式，最後發現自己真正想要的生活仍在加州。

Galindo-Nevarez表示，這次搬家最大的教訓，是不要只因房價或稅務因素倉促做決定。「搬家前，真的要先想清楚，自己真正重視的是什麼。」

Galindo-Nevarez表示，這次搬家最大的教訓，是不要只因房價或稅務因素...
Galindo-Nevarez表示，這次搬家最大的教訓，是不要只因房價或稅務因素倉促做決定。（記者趙健/攝影）

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