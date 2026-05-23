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南加生化危機╱化學槽溫度快速上升 爆炸風險難排除

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園林市（Garden Grove）發生的重大化學事故，當地居民撤離後，道路空蕩蕩...
園林市（Garden Grove）發生的重大化學事故，當地居民撤離後，道路空蕩蕩。路透社

據NBC電視新聞報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）23日宣布橙縣進入緊急狀態，因應園林市（Garden Grove）發生的重大化學事故。橙縣消防局指出，出問題的化學品儲罐已經不再洩露，但內部溫度仍持續升高，23日中午已升至90華氏度，目前仍無法排除發生爆炸的風險。

位於航空航太工廠內、容量達3萬4000加侖的儲罐22日發生洩漏，內含易燃化學物質甲基丙烯酸甲酯（methyl methacrylate）。該物質廣泛用於製造樹脂與塑膠材料，具高度易燃與刺激性風險。

橙縣消防局长柯维（Craig Covey）表示，當局一直在用無人機監控化學品儲罐的情況，並嘗試讀取其溫度計。「溫度上升速度讓人擔憂，平均每小時達到一度；已經從22日險情惡化時的77度，上升至90度。這是一個不好的消息，但很不幸仍要告知社區」。

化學品儲罐的溫度上升，已觸發罐內的降溫保護機制，相關噴灑系統目前正常運作。柯维說，截至23日中午，險情仍無法排除，原因之一是罐內持續的高壓，可能仍會導致爆炸。「各地的專家正在陸續趕往當地，以尋求危機解決之道」。

當局指出，撤離令截至23日仍在持續，約4萬居民受影響，周邊多個社區已啟動緊急疏散措施。

州長紐森宣布緊急情況後，除原先已開放的四處疏散中心外，新增兩處安置點，包括：

園林市運動與休閒中心（Garden Grove Sports & Recreation Center）（允許攜帶寵物）

絲柏社區中心（Cypress Community Center）

原有疏散中心包括Ocean View、Savanna及John F. Kennedy高中與位芳泉谷的Freedom Hall，其中Freedom Hall已在22日晚達到收容上限。

科維表示，救援人員正同時準備兩種應變方案，包括化學物外洩或潛在爆炸情境。

當局呼籲民眾遵守撤離指示，避免返回危險區域，並持續關注官方最新資訊，可至官網https://ggcity.org/emergency。

園林市（Garden Grove）發生的重大化學事故，當地居民進駐避難所。路透社
園林市（Garden Grove）發生的重大化學事故，當地居民進駐避難所。路透社

園林市（Garden Grove）發生的重大化學事故。圖為發生問題的化學罐。路透...
園林市（Garden Grove）發生的重大化學事故。圖為發生問題的化學罐。路透社

橙縣 加州 紐森

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