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南加街頭暴力搶案 69歲翁遭尾隨奪7000美元金鍊

洛杉磯訊
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一名69歲長者在步行返家途中，遭嫌犯尾隨並從背後突襲，脖子上兩條金鍊被搶走。圖為...
一名69歲長者在步行返家途中，遭嫌犯尾隨並從背後突襲，脖子上兩條金鍊被搶走。圖為案發街區。（Google Maps截圖）

加州卡森市（Carson）20日發生街頭暴力搶案，一名69歲長者在步行返家途中，遭嫌犯尾隨並從背後突襲，脖子上的兩條金鍊被搶走，整個過程被附近住戶監視器拍下。家屬表示，失竊金鍊不僅價值約7000美元，更是傳家之物，事件對受害者造成極大心理創傷。

KTLA電視台報導，根據警方與家屬說法，案件發生於白天，地點位卡森市Turmont 600號街區。監視器畫面顯示，一輛白色四門轎車停靠路邊後，兩名身穿連帽上衣的男子從副駕駛座下車，其中一人迅速朝受害長者衝去。

當時受害者沒有察覺遭人鎖定，直到轉頭瞬間，嫌犯已撲上前，強行扯下他脖子上的金鍊。嫌犯得手後立刻跳回車內，由另一駕駛接應逃逸。畫面中可見，受害人遭搶後驚慌失措，站在路中央舉手呼救。

家屬Anderson表示，父親自從遭遇搶劫後，精神狀況明顯受影響，「他現在只要聽到關門聲就會嚇一跳，稍微大一點的聲音，也會讓他受到驚嚇。」受害者的妻子Myra Rice-Anderson向KTLA電視台表示，看到監視器畫面讓她格外心痛。「我看得出來，他根本無力反抗。他根本沒辦法保護自己。」

家屬懷疑，嫌犯是在受害人離開附近雜貨店後便一路尾隨，並刻意鎖定年長者下手。Anderson指出：「劫匪發現我丈夫沒有注意周遭環境，也注意到他年紀大了，知道他無法反抗或掙扎。長者不該被如此對待，任何人都不該被這樣對待。」所幸受害者並未受到嚴重身體傷害，但家屬坦言，心理陰影恐怕需要很長時間才能平復。

目前洛杉磯縣警局已介入調查。警方表示，兩名下車行搶的嫌犯，皆為20多歲男性，呼籲知情民眾提供線索，也可透過洛杉磯地區罪犯熱線800-222-TIPS (800-222-8477)匿名舉報。

加州 南加

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