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不要吃 洛公衛局：Brad's多款羽衣甘藍產品「鉈」超標

洛杉磯訊
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洛杉磯縣公共衛生局22日發布食品安全警告，呼籲民眾暫停食用Brad's Plan...
洛杉磯縣公共衛生局22日發布食品安全警告，呼籲民眾暫停食用Brad's Plant Based公司旗下多款羽衣甘藍（Kale）與沙拉零食。（洛縣公衛局提供）

洛杉磯縣公共衛生局22日發布食品安全警告，呼籲民眾暫停食用Brad's Plant Based公司旗下多款羽衣甘藍（Kale）與沙拉零食。衛生部門表示，相關產品經檢測發現含有過高濃度的「鉈」（Thallium），長期或大量攝取可能對人體造成嚴重健康危害，包括掉髮、四肢麻木、腸胃不適，甚至心臟問題。

根據加州公共衛生廳（CDPH）公布資料，這項調查始於今年1月。一民眾被驗出體內鉈含量異常偏高，衛生單位追查其日常飲食，發現曾食用Brad's Plant Based生產的羽衣甘藍產品。官方隨後從多家零售超市抽驗，結果顯示，多個批次產品均驗出令人憂心的高濃度鉈。

CDPH發聲明指出，官方早已通知製造商相關檢驗結果，但截至目前，業者尚未主動召回產品，因此地方衛生部門特別向消費者發出警告。洛杉磯縣公共衛生局呼籲，已購買相關產品的民眾，應立即停止食用；可直接丟棄，或退回原購買商店辦理退款。

受影響產品包括：Brad's Crunchy Kale Original、Brad's Crunchy Kale Vampire Killer、Brad's Balsamic Salad Snack、Brad's Ranch Salad Snack、Brad's Crunchy Kale Cheeze It Up、Brad's Crunchy Kale Nacho、Brad's Crunchy Kale Radical Ranch，以及Brad's Veggie Chips Kale。

洛縣衛生局表示，由於多個批次產品均驗出異常鉈含量，因此建議民眾暫勿食用所有Brad's品牌羽衣甘藍類產品。這些產品由Snack Right Super Foods, Inc.與Brad's Raw Chips, LLC經銷，已在洛杉磯縣及全加州多家大型超市販售。產品從賓州配送，包裝上則標示原料為「墨西哥產品（Product of Mexico）」。目前，加州公共衛生廳正與美國食品暨藥物管理局（FDA）及賓州州政府合作，持續追查污染來源及供應鏈問題。

公共衛生專家指出，「鉈」是一種天然存在於土壤中的微量金屬，農作物若種植於受污染土壤中，便可能吸收鉈元素。雖然一般情況下人體接觸機率不高，但若長期或高劑量攝取，可能造成神經系統及器官損害。常見症狀包括掉髮、手腳刺痛或麻木、腹痛、腹瀉等，以及心律不整等心血管併發症。

衛生官員提醒，若民眾食用相關產品後出現不適症狀，應儘速就醫檢查，以免延誤治療。

洛杉磯縣公共衛生局22日發布食品安全警告，呼籲民眾暫停食用Brad's Plan...
洛杉磯縣公共衛生局22日發布食品安全警告，呼籲民眾暫停食用Brad's Plant Based公司旗下多款羽衣甘藍（Kale）與沙拉零食。（洛縣公衛局提供）

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