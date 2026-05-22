加州女陳屍家中 亞裔男帶2幼童藏墨國2年 終被尋獲

卡麥隆·李（Camron Lee）。（FBI）

People新聞網報導，當局於周二宣布，一名涉嫌於2024年殺害同居伴侶的加州亞裔 男子，已在墨西哥 落網；而兩人當年一同失蹤的年幼兒女也已安全獲救，並與家屬團聚。

根據美國聯邦調查局（FBI）沙加緬度分局發布的聲明，現年40歲的卡麥隆·李（Camron Lee）於5月17日在墨西哥下加州的Primo Tapia被捕。當時與他在一起的還有5歲的女兒艾芮娜（Athena Lee）與4歲的兒子馬提歐（Mateo Lee）。當局表示，兩名孩童目前已在加州與外祖母團聚。

FBI指出，此前因接獲民眾提供的關鍵線索，調查人員鎖定了嫌犯在墨西哥的藏身處，隨即展開一場歷時近六個月的搜捕行動。此案由美墨兩國多個部門聯合偵辦，包含沙加緬度市警局、沙加緬度縣檢察官辦公室、墨西哥檢察長辦公室以及墨西哥軍方均參與其中。

這起命案要追溯至2024年7月8日。當局指出，沙加緬度警方當時接獲一起醫療求助通報，趕往迪德科特圓環的一處住宅時，發現嫌犯卡麥隆·李的同居伴侶安潔莉卡·布拉沃陳屍屋內。當時，艾芮娜、馬提歐兩名幼童以及嫌犯本人皆不知去向。

警方在案發初期研判，嫌犯已駕駛車輛載著孩子跨越國境潛逃至墨西哥。當局當時也特別說明，由於懷疑孩童已離開美國國境，因此未達發布「安珀警報」的法定標準。

沙加緬度市警察局長貝爾斯（Zachary Bales）表示，這次跨國抓捕行動，是為死者安潔莉卡·布拉沃、其家屬以及所有受這起慘劇影響的人們「捍衛正義的又一步進展」。

貝爾斯局長強調：「在沙加緬度市警局同仁的鍥而不捨，以及沙加緬度郡檢察官辦公室、FBI的緊密合作下，李先生終將為其罪行付出代價。此案傳遞了一個明確的訊息：我們的社區對暴力零容忍，任何傷害他人的人，不論逃到哪裡，我們都將追捕到底。」

聯邦調查局（FBI）表示，嫌犯目前正透過聯邦專案「歡迎回家計畫」（Project Welcome Home）資助引渡回美，該計畫專門提供經費協助將海外逃犯押解回美國受審。