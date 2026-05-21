違規夜市難禁 華人打游擊 警來棄鍋逃 警走又出攤

聖蓋博夜市吸引華洋民眾體驗。（記者王若然／攝影）

南加華人 聚居的聖蓋博 市夜市，去年經歷多番整治後，今年又捲土重來，規模甚至更加龐大。近日，聖蓋博市執法人員對順發超市前的夜市進行整改，逮捕三名華人業者，開了數張罰單。有小攤販看見執法人員到來連忙逃竄，甚至連鍋都不要了。

聖蓋博市夜市在南加華人圈廣為人知。主要是指順發超市所在的聖蓋博大道（San Gabriel Blvd.）以及山谷大道（Valley Blvd.）沿街商販。本報記者日前走訪該地，發現這裡的夜市規模空前。單是聖蓋博大道，靠近順發超市這一側的餐車就不下八輛，沿人行道擺攤的業者也有七、八家，佔地約有100米（約300呎）之長。前往這裡就餐的民眾有華人也有洋人，人頭攢動。兩側商家也把氣氛烘托之極致：大音響放著歌謠，電視機放著足球比賽，烤爐濃煙滾滾。在鄰近的停車場和路邊，還有簡易的椅子、桌子，供顧客即刻享用美食。這些商家大多數為華人，提供包括烤串、炸串、炒粉、鴨脖滷味等地攤小吃。

聖蓋博市去年花了一年時間整治夜市，為此還專門制定城市法規限制街頭商販。沒想到今年夜市的氣勢更盛。隨著人潮越來越多，夜市生意的隱憂逐漸浮現，聖蓋博市府於近日再次出動警力和城市稽查人員（code enforcement）突襲夜市多次，進行整治。

聖蓋博市議員吳程遠向本報確認，在近期執法過程中，以「逾越他人領地」逮捕三人，開出數張罰單。他說，還有業者看見執法人員，來不及收攤就跑了，目前該業者的鍋還在市府手中。他說，歡迎這位業者回來取鍋，如果最後不來，市府將自行處理這些物品。吳程遠說，執法人員查了這些餐車和街頭小販，大部分都沒有合法執照或者執照不全。

根據另一位不願透露姓名的市府工作人員，被捕的三名業者均為華人。根據本報記者觀察當地夜市部分非法攤販有打游擊戰的態勢；儘管市府屢次派出執法者查緝，但「風頭過後」，只要執法力度稍有下降，許多違規攤販又會捲土重來。

吳程遠也認為，打擊該現象是長線作戰，他相信執法人員離開後，這些小販還會再來。

對聖蓋博市順發超市前夜市中的不法商販，聖蓋博市府採取「零容忍」態度。市府強調，對違法占用公共空間、危害公共安全及破壞市容環境的行為，絕不寬貸，呼籲業者切勿心存僥倖。市府表示，每到傍晚時段，順發超市周邊便聚集大量餐車及流動攤販，不僅在人行道擺設桌椅供顧客用餐，更以私家車輛長時間占用超市停車場，甚至將車與車之間的空間作為臨時用餐區域，亂象叢生。

吳程遠表示，在市府稽查人員與市警局聯合執法下，部分餐車於勸導後主動離開現場，但仍有多輛違規營業攤販拒絕配合，市府因此依法開立罰單。針對非法侵入私人停車場營業、拒不撤離者，警方依據城市第688號法令（Ordinance No. 688）執行逮捕，並拖吊非法占用車位之車輛。

他表示，市議會已於去年三月通過第718號法令（Ordinance No. 718），明確規範餐車與流動攤販經營方式。根據市府網站718法令資料，對違規者，初犯處250美元罰款，若一年內再犯則罰款提高至500美元，第三次及之後每次違規最高罰款1000美元。情節嚴重者，更可能遭撤銷營業許可。