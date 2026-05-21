我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌

日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足

分中國一杯羹？ 茶葉有望成為加州「明星作物」

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
研究認為，隨著地下水限制與農業轉型壓力增加，茶葉未來有機會成為加州新的高價值特色...
研究認為，隨著地下水限制與農業轉型壓力增加，茶葉未來有機會成為加州新的高價值特色作物。（示意圖取自Unsplash）

提到茶葉，許多人首先想到中國、日本或印度，很少有人會聯想到加州。不過，加州大學農業與自然資源部（UC ANR）近年正積極研究「真茶」（true tea）在加州種植的可能性。研究認為，隨著地下水限制與農業轉型壓力增加，茶葉未來有機會成為加州新的高價值特色作物。

根據UC ANR Food Blog報導，目前茶樹已在位佛萊斯諾（Fresno）南方Parlier的UC Kearney Agricultural Research and Extension Center試種。研究人員正測試哪些品種最適合加州中央谷地（Central Valley）氣候，以及如何建立適合當地的種植與生產模式。

研究團隊指出，「真茶」其實只有一種植物來源，即學名Camellia sinensis的茶樹。無論是綠茶、紅茶、烏龍茶或白茶，皆來自同一植物，只是加工方式不同。

UC Kearney研究中心主任Atef Swelam表示，美國每年進口約1億2000萬磅茶葉，市場規模高達60億美元，但目前幾乎沒有本土商業化茶葉生產。他認為，加州農民未來有機會切入這塊市場。

Swelam指出，隨著加州「永續地下水管理法」（SGMA）實施，部分中央谷地的農地未來可能因用水限制被迫休耕。在這樣的背景下，高價值、低面積型作物變得越來越重要，而茶葉可能提供新的農業方向。他補充，根據一些文獻統計，在相同面積下，茶葉的收益是傳統作物的5到15倍。與杏仁的收益差更大，僅僅5英畝茶葉就能產生相當於100英畝杏仁園的收益。

事實上，加州與茶葉的淵源可追溯至1950年代。當時由英國茶葉品牌Lipton資助研究計畫，在Kearney研究中心測試哪些茶樹品種適合加州氣候。雖然當年未能發展成產業，但部分茶樹被保留下來，成為今日研究的重要基礎。

2017年起，戴維斯加大（UC Davis）化學教授Jacquelyn Gervay Hague重新啟動茶葉研究，除研究乾旱壓力對茶葉化學成分影響，也建立繁殖與種植技術。研究團隊發現，茶樹其實能適應中央谷地全日照環境，與許多人印象中「只能種在亞洲高山」不同。

研究人員表示，目前Kearney研究中心已種植18種茶樹品種，並持續觀察不同品種在高溫、乾旱與土壤條件下的表現。團隊也研究如何降低種植成本，包括使用中國常見的手持採茶機，以減少人工採收成本。不過，專家也坦言，加州茶葉產業距離真正商業化仍有不少挑戰。由於茶葉採收相當耗工，美國人工成本遠高於亞洲主要產茶國，如何降低成本仍是關鍵問題。

除農業層面，茶文化近年在加州也逐漸升溫。Global Tea Institute at UC Davis創辦人Katharine Burnett表示，加州消費者對高品質、小農、本地生產茶葉的興趣明顯增加。她形容，目前美國精品茶市場正出現「海嘯般的興趣」（tsunami of interest）。

目前加州茶葉仍屬小規模研究階段，但研究人員認為，若能發展高品質精品茶市場，而非與大量低價進口茶競爭，加州未來有機會建立屬於自己的特色茶產業。

研究認為，隨著地下水限制與農業轉型壓力增加，茶葉未來有機會成為加州新的高價值特色...
研究認為，隨著地下水限制與農業轉型壓力增加，茶葉未來有機會成為加州新的高價值特色作物。（示意圖取自Unsplash）

加州 加州大學 印度

上一則

王愛琳事件引仇亞擴散 韓裔也被貼「中國共產黨」

延伸閱讀

與高鐵競爭?加州擬「高速巴士」金山到洛只3小時

與高鐵競爭?加州擬「高速巴士」金山到洛只3小時
75%港青習慣飲中國茶 最愛普洱

75%港青習慣飲中國茶 最愛普洱
義大利專家助攻 利佛摩釀自己的風格與辨識度

義大利專家助攻 利佛摩釀自己的風格與辨識度
洛知名舊商場變身 UCLA打造大型科研園區

洛知名舊商場變身 UCLA打造大型科研園區
外來「小蠹蟲」入侵加州 威脅樹木、房屋 損失高達數十億

外來「小蠹蟲」入侵加州 威脅樹木、房屋 損失高達數十億
加州房價4月再創新高 高價位住宅賣最好

加州房價4月再創新高 高價位住宅賣最好

熱門新聞

401(k)退休帳戶，正成為網路犯罪與身分盜竊的新目標。(示意圖取自Pexels.com)

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

2026-05-20 02:20
持綠卡31年的女子在LAX入境時被拘留，面臨遣返。（示意圖取自Pexels）

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

2026-05-17 15:49
張克群最近出版新書「我的大半生」，記錄人生半輩子和中國大半個世紀發生和經歷的那些難忘事與有趣人。照片背景院墻上是張克群用老舊CD做成的抽象藝術品。（記者楊青／攝影）

想念古建築 高曉松83歲母親張克群要返中養老

2026-05-17 02:19
像Costco或Sam's Club這樣的量販超市，雖然商品單價較低，但若買太多最後吃不完、放到過期，反而造成浪費。（記者子為／攝影）

以為在省錢？ 這7種「節儉」習慣恐讓你變窮

2026-05-18 22:32
好市多戴森（Dyson）吹風機套裝，降價100美元。（記者邵敏╱攝影）

好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」

2026-05-15 19:43
好市多會員刷卡進入之前，店方已經知道特定顧客上門了。（本報檔案照／記者張庭瑜攝）

該怕嗎？刷會員卡進店之前 好市多就知道你來了

2026-05-18 23:06

超人氣

更多 >
好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨

好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨
她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元
中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務
川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物
黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」