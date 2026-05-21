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有華人受害 南加竊盜集團入侵20屋 竊大量名牌包、表

洛杉磯訊
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南加州近期接連發生多起高科技住宅入室盜竊案，圖為嫌犯從住家中盜竊大量名牌包。（洛...
南加州近期接連發生多起高科技住宅入室盜竊案，圖為嫌犯從住家中盜竊大量名牌包。（洛杉磯縣檢察官辦公室提供）

加州近期接連發生多起高科技住宅入室盜竊案，警方目前已逮捕七嫌，他們涉洛杉磯縣至少20起入屋盜竊。執法人員指出，這些竊盜分子利用先進科技設備與精密踩點手法，專門鎖定富裕住宅區與高價住宅下手，犯案模式高度專業化。而受害者中顯然有華人，在檢方展示的贓物中，有人民幣出現。

據福斯新聞報導，洛杉磯縣警局局長盧纳（Robert Luna）、洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）、洛杉磯市警局局長麥唐諾（Jim McDonnell）以及范杜拉縣警局長佛里霍夫（Jim Fryhoff），21日在聯合記者會上公布案情，並提醒居民提高警覺。

從檢方公布的七嫌姓名判斷，他們均為西裔。警方表示，犯罪集團在犯案前，通常會長時間觀察與周密規畫，不僅研究警員在社區的巡邏時間，也會分析屋主生活作息，再選擇最佳時機下手。部分嫌犯甚至會在社區內停留數日，並假裝施工人員、送貨員或路人方式，降低社區戒心。

調查顯示，嫌犯最常用工具之一，是將微型攝影機與手機藏進包覆人工草皮的盒子，再放置於住宅前花圃、草地或灌木叢附近。這些裝置外觀看似普通景觀物品，實際上卻能24小時監控屋主出入情況。警方展示查獲證物時指出，裝置內通常配有額外電池與遠端傳輸設備，可長時間運作而不易被察覺。

除隱藏式監控外，犯罪集團還大量使用WiFi訊號干擾器（WiFi jammer），癱瘓住宅無線網路與監視系統。一旦監控畫面中斷，嫌犯便趁機破門而入，迅速掠取珠寶、名表、現金與保險箱等高價財物。警方指出，許多受害者直到返家後，才發現監視器失靈與遭竊。

執法人員也發現，嫌犯十分依賴社群媒體蒐集情報。他們會查看屋主Instagram、臉書等平台的旅遊照片、定位資訊與動態更新，以確認住宅是否無人。有些團伙甚至利用外送平台作掩護，故意將DoorDash或Uber Eats餐袋放到門口，再按門鈴測試屋內是否有人應門。若無人回應，嫌犯便可能在短時間內犯案。

盧納表示，傳統有線監控系統比無線設備更安全，因為無線網路容易遭WiFi干擾器攻擊。他呼籲居民檢查家中保全設備，並建議安裝具備備援電源與非網路錄影功能的系統。

警方同時提醒，若在住家附近發現可疑盒子、人工草皮包裹物、陌生車輛長時間停留，或有人反覆在社區徘徊，應立即報警。此外，居民也應避免在社媒即時公開旅遊資訊，外出期間可請鄰居協助收信、清理門口包裹與注意異常動態，以降低成為犯罪目標的風險。

南加州近期接連發生多起高科技住宅入室盜竊案，圖為警方在嫌犯身上搜到的贓物，其中有...
南加州近期接連發生多起高科技住宅入室盜竊案，圖為警方在嫌犯身上搜到的贓物，其中有人民幣。（洛杉磯縣檢察官辦公室提供）

加州 洛杉磯 華人

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