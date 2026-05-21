烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌

一名消費者反映，該電爐烤箱在未使用的情況下，烤箱門玻璃突然爆裂。（Consumer Product Safety Commission）

廚房裡一聲巨響，烤箱門玻璃突然整片炸裂，碎片飛濺滿地——這是近來美國數百消費者真實經歷的場景。根據「消費者報告」（Consumer Reports）資訊，2025年1月至2026年3月的15個月內，美國消費品安全委員會（CPSC）共收到近400起有關電爐與瓦斯爐烤箱門玻璃突然爆裂的投訴，其中超過40起涉人員受傷。

一名來自北卡州路易斯維爾（Lewisville）的消費者形容，「聽起來像小型炸彈爆炸。」他表示，玻璃碎片噴得到處都是，「如果當時有人站在旁邊，後果可能非常嚴重。」

另一消費者表示，半夜被巨大聲響驚醒，發現廚房地板滿是碎玻璃，而烤箱當時是冷卻狀態。「幸好當時全家都在睡覺，但我有五個孩子，他們平常會靠近烤箱，如果事情發生在那時，無法想像會造成怎樣的傷害。」

這些案例來自CPSC旗下公開資料庫SaferProducts.gov。根據消費者報告的分析，涉及品牌以Frigidaire最多，共263起；其次為GE 63起、Whirlpool 35起、LG 15起，以及三星10起。

不少消費者特別提到，玻璃是在烤箱已經關閉、甚至數天未使用的情況下突然炸裂。消費者報告已要求CPSC展開調查，並考慮是否應對部分爐具型號發起召回。

針對相關質疑，多家廠商也做出回應。三星、Whirlpool、GE以及Electrolux（Frigidaire母公司）均表示，其產品符合第三方安全標準。其中，三星指出，公司提供免費烤箱門玻璃維修服務，包括零件與人工費用，即使已過保固期亦然。

Electrolux則表示，這類情況有時與強化玻璃中的「肉眼不可見瑕疵」有關，通常會在產品使用初期出現，因此屬保固範圍；若是在第一年後才發生，多半與日常使用中的撞擊、刮傷有關。

不過，針對Frigidaire烤箱玻璃問題，已有消費者在聯邦法院對Electrolux提出集體訴訟。訴狀指出，相關玻璃材質「本身就容易爆裂」，並稱公司早已知道產品存在缺陷與安全風險。雙方今年3月已原則上達成和解。

報導分析指出，許多案例發生在購買後第四年至第六年間，也就是保固結束後；有些案例甚至是在購買10年以上後才出現問題。

目前，CPSC資料庫中被提及較多的型號包括：Frigidaire：FFEF、LFEF、FCRE開頭型號；GE：JGBS、JGB7開頭型號；Whirlpool：WFG3開頭型號。

消費者報告同時提醒，如果家中烤箱門玻璃突然破裂，消費者可向CPSC的SaferProducts.gov提交報告，並聯絡製造商客服。