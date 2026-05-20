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MLB／洋基王牌回歸 柯爾預計本周復出登板

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紐約洋基迎來重大利多消息，王牌投手蓋瑞特・柯爾（Gerrit Cole）確定將在本周五在2026年球季初登板。這將是他自去年接受手肘尺骨附屬韌帶重建手術（Tommy John手術）後，睽違超過一年再次站上大聯盟投手丘，不僅是個人生涯重要里程碑，也被視為可能改變美聯競爭格局的關鍵事件。

柯爾在2025年因手肘韌帶受傷動刀，整季報銷。對於一名年過35歲的投手而言，這類手術向來充滿風險，許多過了三十歲的投手接受該手術後難以回到巔峰水準。因此過去一年外界普遍對他的恢復狀況抱持觀望態度。然而近期復健賽表現顯示，他的狀態遠優於預期。

在小聯盟3A的復健賽中，柯爾主投5.1局僅失1分，送出6次三振，最快球速達到99英里，顯示手臂強度已大致恢復。洋基總教練布恩（Aaron Boone）因此決定取消後續復健賽，直接將他拉回大聯盟輪值。這樣的安排，也反映球團對其健康狀況具備高度信心，但也或許是迫不得已。

大聯盟傳統豪門強隊紐約洋基本季至截稿前以30勝19敗暫居美聯東區第二，落後節儉經營的坦帕灣光芒隊3.5場勝差，無論是球迷還是管理層對這樣的戰績現況都難以接受，且目前洋基輪值也面臨傷病壓力，主力左投佛里德（Max Fried）因傷進入傷兵名單，使原本穩定的先發陣容出現缺口。在這樣的情況下，柯爾的回歸顯得格外關鍵。他不僅能補上輪值空缺，更重要的是具備王牌級壓制力，是季後賽系列戰中不可或缺的核心人物。

回顧過去，柯爾在2023年拿下美聯賽揚獎時，展現極高的穩定性與主宰力。他不僅能長局數壓制打線，更在關鍵戰役中多次扮演止敗角色。這正是洋基近年最欠缺的能力，雖然球隊擁有大量明星球員，但始終缺少能真正左右系列戰勝負的超級投手。

不過，球團仍會對他的使用保持謹慎。由於長時間未進行大聯盟強度比賽，初期很可能限制在5至6局左右，並控制用球數，以降低再次受傷風險。此外，變化球品質與控球穩定性也將是觀察重點，這些往往比單純球速更影響長期表現。

即便如此，柯爾的回歸對洋基而言，幾乎等同於在季中完成一筆重量級補強。考量他過去的實績與經驗，只要恢復七到八成功力，就足以讓洋基在美聯東區重新具備爭冠競爭力。同時，陣中強打「法官」賈吉（Aaron Judge）仍維持頂級表現，使球隊整體戰力保持在高檔水準。

隨著球季進入中段，各隊競爭逐漸白熱化，柯爾的登板不只是單一球員回歸，更可能成為牽動整個聯盟局勢的關鍵變數。如果他能順利找回王牌身手，洋基將再度成為任何球隊都不願在季後賽碰上的對手。

洋基

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