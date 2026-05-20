白人媽媽領養中國2殘疾棄嬰 助逆轉人生

跨越種族的親情，白人媽媽柏莉和先生Ryan和三個孩子。（佳音社提供）

跨越族裔的親情，白人媽媽柏莉與她的兩個中國大陸孩子，譜出一段動人的家庭故事。柏莉過去赴中國貴州留學時，曾在當地多間孤兒院擔任志工，親眼看見孩子們的生活，也深刻感受到他們對家庭的渴望。這段經歷讓她婚後決定前往中國領養孩子，而她領養的兩名棄嬰，都有不同程度的身體缺陷。不僅如此，她還幫助另一名棄嬰找到美國養父母，徹底逆轉這些孩子的人生。

柏莉日前與先生Ryan及兩個女兒、一個兒子，一同出席「慈母手中線」活動，並獲選年度非凡媽媽。她表示，在生下大女兒後，便與丈夫考慮領養孩子事宜。當時面臨兩種選擇，一是在美國領養，但多數可被領養的都是健康新生兒；另一種則是選擇那些長期等待被領養的孩子。她說，在中國，有許多孩子是第二種情況。

●晴晴前顎重建 需多次手術

柏莉說，因為懂一些中文，也希望能幫助孩子更順利適應新環境，因此最後選擇國際領養。更重要的是，她認為那些孩子真的非常需要一個家。

談到領養第一個孩子晴晴時，她表示，當時領養機構與晴晴所在的孤兒院有合作關係。當時約有四、五名孩子正在等待家庭，最後並非由他們主動挑選，而是領養機構完成配對，並告訴她：「這個孩子很適合你們的家庭。」

當時機構僅告知晴晴患有兔唇，因此柏莉安排孩子先在當地接受相關矯正手術，再前往美國。沒想到美國後，她才發現晴晴不只是兔唇，而是缺少前顎，導致無法正常發音。前顎重建需要多次手術，費用也十分高昂。

至於收養兒子Daniel的契機，則是某次她看見領養機構在臉書發布替Daniel尋找家庭的貼文。她主動寄信詢問相關資訊，也因此與Daniel建立聯繫。

不僅如此，當時年僅四歲的晴晴還告訴她，在中國孤兒院裡有一位名叫佳佳的朋友，也正在等待被收養。然而，根據當時中國規定，兩次領養之間必須間隔約兩年，因此他們無法立即再次申請。於是柏莉夫婦四處詢問教會教友，希望替佳佳找到家庭，最後成功促成另一個家庭收養她，也讓佳佳的人生有了歸屬。

兩個孩子剛到家裡時，柏莉曾努力重新練習中文，希望能與孩子進行基本溝通，幫助他們適應新的家庭與生活。她還特別請藝術家替每個孩子製作一本專屬繪本，記錄他們的人生故事，包括在中國被發現的地點、警察將他們送往孤兒院的過程、在孤兒院的生活，以及後來與新家庭相遇、一起回家的畫面。

●孩子們 都完全認同這個家

她希望孩子從小就了解自己的生命故事，而不是等到長大後才突然被告知。她說：「這從來不是祕密，他們一直都知道自己的過去。」

如今，孩子們也完全認同這個家，彼此視為真正的家人。兒子個性較害羞，尤其在大人面前特別安靜；小女兒則相當外向；大女兒Evangeline也正學習中文，而且程度相當不錯。

九年過去，晴晴的口腔重建手術至今仍未完全結束，未來可能還需要兩到三次手術，而兒子同樣還有兩到三次療程要進行。她坦言：「每次手術都非常昂貴，壓力還是有，但一定會繼續做。因為對我而言，這些孩子早已不是『被收養的孩子』，而是真正的家人。」

電影《小偷家族》有一句台詞：「一般人無法選擇父母，自己選的父母，羈絆應該更強吧。」如今13歲的晴晴與家人形影不離，她喜歡打排球、彈鋼琴，也特別喜歡吃中餐。當台上的善心人士談及她的病情時，她偶爾會顯得有些不自在，但柏莉總會不時以溫柔眼神鼓勵、安慰她。那一刻讓人深深感受到，即使外表來自不同種族，她們依然是真正的母女。

柏莉會時不時溫柔眼神鼓勵和安慰晴晴。（記者張宏／攝影）