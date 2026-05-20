中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

有華人在北加州一家知名中餐廳用餐後，因帳單上自動收取18%服務費而感到驚訝。（受訪者提供）

在美國外食，小費 文化向來讓不少華人 感到「又愛又怕」。近日，有華人在北加州聖馬刁市（San Mateo）一家知名中餐廳用餐後，因帳單自動收取18%服務費感到錯愕。

鄭女士受訪表示，她從美國一所大學畢業近兩年，目前在日本工作，此次來到加州，主要是旅行和探望朋友。13日，朋友帶她前往灣區 一家頗具人氣的中餐廳。她坦言，餐品的味道不錯，但收到的帳單讓她驚訝。

「收據上直接寫，餐廳已自動收取18%服務費（service fee），不需再額外支付小費，」她說，「我以前留學時，大部分餐廳都是讓客人自行決定給多少小費。即使自動收服務費，通常也是15%左右，這是我第一次遇到強制收取18%。」

鄭女士指出，該餐廳是手機掃碼點餐，除上菜外，她並未獲得其他服務，在這種情況下被強制收服務費，「讓人有被剝奪選擇權的感覺。」

與她同行的朋友也感到意外，因為約一年前她曾來過該餐廳，當時並未遇到類似情況。

根據加州SB 478法案，自2024年7月起，商家原則上不得在結帳時加收未提前揭露的強制費用。之後通過的SB 1524為餐廳提供例外，允許繼續收取服務費，但必須「清楚且顯眼」標示於菜單或價格展示處。

鄭女士表示，當時並未仔細查看該餐廳是否有事先告知這筆費用。不過，根據該餐廳在谷歌地圖和社媒的評價，店家在餐廳內有貼紙告知服務費的規定。只是有網友指出，提示的位置不明顯、字體偏小，如果沒有特別留意，容易忽略。

本報記者已聯繫該餐廳置評，截至發稿，尚未收到回覆。

根據餐飲平台Toast介紹，服務費（service charge）與傳統小費（tip）其實並不相同。小費通常屬消費者自願支付，作為對服務員的額外感謝；但服務費屬餐廳強制收取的費用，不一定直接分配給服務員，而是由餐廳自行決定用途。

在社媒的相關討論中，不少華人網友對「強制收服務費」表達不滿。有網友表示，對支付小費沒有意見，但不喜歡被「強制收取」；還有人擔憂，「以前是15%，現在變18%，不知道以後會不會漲到30%。」

根據記者觀察，目前在南加地區，也有部分餐廳採自動收服務費的做法，但多數仍以15%左右為主。

隨著小費比例逐漸提高，有網友直言，「以後乾脆少堂食，直接外帶回家吃算了。」