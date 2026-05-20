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王愛琳承認非法代理人 市民怒斥市議會：她毀了自己又拖累大家

華裔市長承認非法代理人後 首次市議會充滿憤怒對立

亞凱迪亞訊
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亞凱迪亞市議會通過，鄭博仁接任新市長，傅達文任副市長。（本報記者／攝影）
亞凱迪亞市議會通過，鄭博仁接任新市長，傅達文任副市長。（本報記者／攝影）

洛杉磯縣亞凱迪亞華裔市長王愛琳（Eileen Wang）5月11日承認非法擔任中國代理人，並辭去市長職務。19日，亞市舉行事件爆發後首次市議會，許多市民湧入會場，表達憤怒與失望。長達四小時會議中，現場多次出現激烈交鋒與對立氣氛。

19日晚7時開始的市議會，持續至約11時才結束。與往常不同，當晚出席的華裔市民不多，現場以其他族裔居民為主。公眾發言階段，數十居民輪番上台，在每人限時三分鐘內，表達對王愛琳事件的憤怒，並指責其他幾位市議員失職。

有市民表示，早在2024年12月聯邦調查局（FBI）逮捕王愛琳未婚夫孫耀寧，並搜查其住所時，市議會就應提高警覺，避免事態發展至今日無法收拾的局面。「她不僅毀掉自己的名譽，也拖累整座城市。」一位女士當場指責市議會，「你們當時就應要求她辭職，亞凱迪亞才不會登上國際新聞頭條。」

也有市民質疑市議會將如何重建公眾信任，並情緒激動表示，「縱容今天局面發生的人，都應該考慮辭職。」另有人指出，「亞凱迪亞將永遠留下曾有與中共相關人士擔任市長的紀錄，我對此感到難過。」

市府經理Dominic Lazzaretto向在場人士表示，根據城市法規，只有市議員被判犯下重罪時，市議會才能將其罷免。他並指出，市議會對案件進展事前並不知情。

市議員傅達文接受本報採訪時強調，亞凱迪亞屬自治憲章城市（Charter City），市政府權力受城市憲章限制，無權調查市議員。「相關指控直到5月11日才公開，在此之前，沒有任何關於調查的公開資訊。」

身為律師的傅達文表示，涉外國間諜活動的刑事調查，屬聯邦調查局職權範圍，地方政府若介入類似調查，可能被視為干預聯邦執法，甚至涉違法。「在5月11日起訴文件解封前，外界一切都只是猜測。」

市議員高卿表示，針對王愛琳的指控性質極其嚴重。「我相信法治，但任何試圖藉此分裂社區的行為，同樣是錯誤的。我們的城市不會因為某一個人而被定義。」

市議員關美滿表示，她始終在市議會中保持獨立立場，並曾於3月3日會議中提議討論相關問題，但遭否決。她指出，王愛琳事件已成為亞市「極其痛苦且令人警醒的時刻」。

關美滿說，她一直公開表達對政府透明度、問責機制，以及外國勢力干預地方政府的擔憂，「我認為市議會多數派拒絕正視事件嚴重性，辜負居民的信任。」

關美滿曾任亞市市長，任內因多項被認為不符市長標準的行為，遭市議會正式「譴責」（Censure）。她在19日會議中表示，當年的譴責並不公平，並提出希望透過公開聲明撤銷相關紀錄，但因無人附議，最終未獲通過。

市議會當晚通過，由鄭博仁接任新市長，傅達文擔任副市長。

「過去一周，我們受到很大衝擊，許多家庭感到痛苦、挫敗、失望與不安。」鄭博仁回應市民質疑時表示，如今全美都在關注亞凱迪亞這座小城市，「但我們不會被試圖分裂社區的人摧毀，也不會向恐懼屈服。總有人告訴你黑夜即將來臨，但今晚，我知道，亞凱迪亞的光，比任何時候都更加明亮。」

亞凱迪亞19日舉行王愛琳事件後的首次市議會。眾多市民湧入會場，表達憤怒與失望，當...
亞凱迪亞19日舉行王愛琳事件後的首次市議會。眾多市民湧入會場，表達憤怒與失望，當晚長達四小時的會議充滿激烈沖突、矛盾對立。（本報記者／攝影）

華裔 亞凱迪亞 王愛琳

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