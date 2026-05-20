南加華人城市商業、多住宅單位 垃圾費調漲引討論

在19日晚的聖蓋博市議會上，探討垃圾費的問題。（記者王若然／攝影）

南加 華人聚居的聖蓋博市19日市議會討論該市垃圾處理費調漲問題。該項新政主要影響商業及多戶單位（multifamily）的每月垃圾處理費，引部分民眾反彈。在長達約3小時討論後，市議會最終以3比1通過漲費議程（一名市議員缺席）。

聖蓋博市府消息，聖蓋博市與現在的垃圾承包商Athens Services商議第七次合同修訂（2006年起的第七次）。主要因應加州 垃圾回收法案SB 1383和AB 1826，更改垃圾回收制度並調漲垃圾費。根據市府信息，法案要求2026年起，城市垃圾處理中，有機物的回收量要達到75%，而前一年為50%。垃圾公司為遵守這一法律，更改垃圾收取策略，增加一個可回收垃圾桶，由原來的兩個變成三個。垃圾費用調漲至每月502.37美元。對比此前收費標準，商家和多住宅單位的費用按情況從312.36美元或438.80美元上漲，漲幅分別為190.01和63.57美元。

除此之外，全體住戶的每年垃圾費調漲標準有所改變。此前根據洛杉磯縣都市消費者物價指數（CPI-U）為基準進行調整，如今修改案中，將基準改為更能反應垃圾行業的消費者指數（Trash Consumer Price Index），每年增加1%。市府報告指出，該項調整有助應對SB1383相關法案造成的漲價。

針對垃圾公司Athens Services與聖蓋博市合同修訂，部分市民、商家在當晚市議會發言抗議。聖蓋博市議員參選人王溫蒂（Wendy Wang）指出，這項合同修訂未廣而告之。在她走訪超市業者過程中，大多數商家不知道垃圾費即將調漲。此外，她質疑聖蓋博市府2020年起與Athens Services簽訂長達25年合同，有悖常理，懷疑其中有利益牽扯。

另一抗議的居民Thomas Purscelley介紹，他在該市有兩家餐廳和一家售酒的商店。他說，近幾年通貨膨脹，食品、人工費用都在漲價，聖蓋博市的垃圾處理費去年剛剛漲價，今年又要漲，小企業者難以負擔。還有居民認為，與Athens Services簽訂如此長期的合同，會造成壟斷，市府應該「貨比三家」，若發現該垃圾公司價格不合理，就應該結束合約。

為更好討論該議題，Athens Services三名高管也來到現場回答問題。他們表示，實際上，商業業者和多戶單位管理者可以通過優化垃圾收集策略，如將原本普通的3碼（yard）黑色垃圾桶降為2碼，或降低收垃圾頻率，如每周三次降低至兩次，這樣甚至可以減少每月的垃圾費。

該議題在當晚出席的四位市議員中，也存在不同意見。赫喬治（Jorge Herrera Ávila）持反對意見。他說，每月垃圾費上漲，確實會影響到小商業，既然有人反對，市府就不應該急著做決定，可以從長計議。他也向Athens Services代表提議，取消每年1%的價格上漲，他說，該垃圾公司與聖蓋博市合作數年，盈利足以抵銷這筆漲價。

吳程遠、丁言愉、曼查卡則支持修訂合約。吳程遠接受本報採訪時表示，加州SB1383的要求，城市必須遵守，否則面臨天價罰款。並且若不在短期內解決這一問題，州政府有權從今年1月1日起就計算罰金。他說，聖蓋博市不是唯一面臨該問題的城市，城市必須做出應對策略。此外，該提案是經過市府人員九個月的調研、與垃圾公司的溝通達成的結果，已經將減少居民影響考慮在內，是目前能達到的最好結果。

曼查卡則認為，市府與垃圾公司的合作是長期的，彼此信任的合作，她不認同每隔三、四年就更換合作方的作法。說到2020年與Athens Services達成的25年合作，當初也是有據可循，而非某些人指出的陰謀論。

吳程遠進一步指出，每個人都有權對市議會議題做出討論，但他很失望看到有人拿議題故意炒作，將片面數字呈現給社區，故意煽動社區情緒。丁言愉則在當晚的市議會上強調，多語言的信息傳播十分重要，要讓不同族裔民眾全面了解市議會議程。