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加州亞裔男靠這招 遠程跨州騙走90萬金幣

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亞凱迪亞市23歲印度籍Tushar Sharma，涉嫌假冒聯邦官員詐騙。（取自紐...
亞凱迪亞市23歲印度籍Tushar Sharma，涉嫌假冒聯邦官員詐騙。（取自紐約州警局NYSPD新聞稿）

一名居住在南加州亞凱迪亞市的23歲男子，日前涉嫌「黃金詐騙」（gold scam）遭康州警方逮捕。警方指出，嫌犯假冒聯邦政府官員，誘騙受害人相信其家人與財產面臨危險，最終騙走價值約90萬美元的金幣。

根據康乃狄克州川布爾（Trumbull）警方說法，被捕男子為23歲印度籍Tushar Sharma，目前居住在亞凱迪亞市。警方表示，受害人今年3月在電腦上看到一則假冒Microsoft Windows系統警告的彈出視窗（pop-up message），並撥打上面的電話號碼求助。

警方指出，受害人隨後聯繫上一名自稱美國聯邦貿易委員會（FTC）官員的人士。對方聲稱受害人的資產與家人處危險中，要求其將財產轉交「聯邦政府保管」，以避免遭凍結或盜取。

在接下來數周內，受害人先後兩次在公共停車場與嫌犯會面，交出總值約90萬美元的金幣。警方表示，嫌犯原本還計畫進行第三次交易，準備再取得約30萬美元金幣，但受害人在交易前開始起疑，於5月13日向警方報案。

警方之後與受害人合作安排假交易，並於5月14日在預定地點埋伏。當Sharma走近受害人車輛準備取走金幣時，遭警方逮捕。

Sharma目前面臨一級重大竊盜共謀罪（conspiracy to commit first-degree larceny）及一級重大竊盜未遂罪（criminal attempt to commit first-degree larceny）等指控，保釋金15萬美元。案件預計於6月在橋港市高等法院開庭。

警方表示，調查過程中發現，Sharma今年4月曾在紐約州因類似案件遭逮捕，因此懷疑可能還有其他受害人。警方也公開其照片，希望知情人士出面提供線索。

川布爾警方提醒，近年假冒聯邦機構、法院、執法人員的詐騙案持續增加，詐騙集團常透過電話、簡訊、電子郵件或電腦警告視窗施壓，要求受害人以現金、禮卡、電匯、加密貨幣或黃金等難以追蹤方式付款。警方強調，真正的政府機構不會要求民眾透過電話交出金錢或貴重物品「代為保管」。

加州 亞凱迪亞 聯邦政府

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