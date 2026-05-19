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IG華裔員工「裁員倒數日記」爆火 未失業已有新工作？

記者謝雨珊／洛杉磯即時報導
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住在洛杉磯的IG華裔員工Evan創了全新IG帳號，分享「裁員倒數日記」，記錄這段...
住在洛杉磯的IG華裔員工Evan創了全新IG帳號，分享「裁員倒數日記」，記錄這段焦慮日常，沒想到意外爆紅。（記者謝雨珊／攝影）

社群平台Instagram（IG）母公司Meta Platforms將於5月20日展開大規模裁員，約有10%員工受影響，讓內部人心惶惶。居住在洛杉磯的Instagram華裔員工Evan，在公司4月末公布此消息後，就開設全新IG帳號分享「裁員倒數日記」，記錄等待被裁員期間的焦慮生活日常，沒想到意外爆紅。

該帳號短短26天吸引逾6萬人追蹤，單則影片觀看次數破180萬，甚至有品牌主動上門洽談合作，讓他在不確定的處境中，意外替自己開闢新出路。

該系列倒數影片，在網路引發巨大迴響，第一則爆紅影片迄今已達180萬人觀看，9萬3000多人按讚，1000多人轉發。Evan在影片中從「IG員工裁員倒數第27天」開始，每天都更新不同的場景與內容，分享居家辦公模樣、日常生活穿搭、或者裁員前的焦慮不安心情等。

身為動態影像設計師（Motion Designer）的Evan表示，雖然大家都知道公司可能會裁員，但大家還是照樣拚命，為公司「做牛做馬」。他坦言，是在一次滑手機觀看Reels的過程中突然產生想法，靈光乍現想著是否應該為自己做點什麼。熱愛創作內容的他，想到重新創建一個帳號，紀錄「可能被裁員」之前真實的心情與生活。

他表示，原本只是單純想記錄生活與心情，沒想到「裁員倒數」系列的第一支影片，在短短一天內就引起大量關注，隨後陸續有廠商找上門邀請合作。Evan回憶，當時只是睡了一覺，隔天醒來就發現手機不斷跳出通知，才驚覺影片在一夜之間爆紅，追蹤人數也瞬間增加約2萬人。從那之後，每天更新的內容都持續帶來新關注，追蹤人數也呈穩定成長的趨勢。

Evan指出，在發現追蹤人數迅速增加後，才意識到自己其實也可能成為具有影響力的人。因此，他在每日更新的影片中，持續記錄最真實的情緒與狀態，透過分享心情感想等其他內容，鼓勵更多人勇於在社媒呈現真實的自己。

他也發現，這樣的內容確實帶給不少人啟發與共鳴。他說：「當我發現自己的影片真的能幫助到別人時，我感到非常開心，也很有成就感。」

至於如果真的面臨裁員，Evan坦言將會花更多時間投入內容創作，因為本身就熱愛這件事，未來希望能以說故事的方式，發展更多短影音作品。若最終沒有被裁員，他則會繼續在公司工作，但花其餘時間持續創作內容更新帳號，延續對內容創作的熱情。

根據台灣的今日新聞報導，台灣網紅雪倫認為，Evan會爆紅是因為「Evan並沒有坐著等待被宣布，他在倒數的同時，已經開始經營自媒體，替自己準備下一條路。」雪倫認為，這樣的心態比裁員本身更值得被看見：「很多人是等事情發生才反應，但他是在不確定裡面，就先替自己多做一個選擇。」

事實上，Meta自公布即將裁員以來，許多員工都表示，這是他們就業以來，最焦慮、壓力最大的一次。根據本報18日報導，有一名在Meta工作超過十年的匿名員工接受舊金山標準（San Francisco Standard）採訪時指出，在公司正式宣布這波裁員日期前，他有長達數周的時間，每日起床做的第一件事，就是查看電郵，看有沒有保住飯碗，還有沒有起床上班的必要。

該員工表示，壓力大時他通常會在洗澡時哭。在辦公室裡，他盡量強顏歡笑，但下班後，他會花很多時間獨自待在家裡悶悶不樂。他還表示，Meta員工請心理健康假的情況很普遍，幾乎都快成為公開的秘密。

Evan在每日更新的影片中，持續記錄最真實的情緒與狀態，透過分享心情感想等其他內...
Evan在每日更新的影片中，持續記錄最真實的情緒與狀態，透過分享心情感想等其他內容，鼓勵更多人勇於在社群媒體上呈現真實的自己。（取自@evanintothewild/Evan提供）

Evan從「IG員工裁員倒數第27天」這則影片開始，每天都更新不同的場景與內容。...
Evan從「IG員工裁員倒數第27天」這則影片開始，每天都更新不同的場景與內容。這則爆紅影片迄今已達180萬人的觀看數，9萬3000多人按讚，1000多人轉發。（取自@evanintothewild）

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