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18歲女兒崩潰自殺 南加獸父灌酒亂倫 只判三年？

洛杉磯訊
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南加州范杜拉縣（Ventura）的摩爾帕克（Moorpark）41歲查維茲（St...
南加州范杜拉縣（Ventura）的摩爾帕克（Moorpark）41歲查維茲（Stephen Vincent Chavez），被控灌酒並與剛滿18歲的親生女兒發生亂倫關係，導致女兒隨後自殺身亡。（范杜拉縣檢察官辦公室提供）

根據Fox 11新聞台報導，南加州范杜拉縣（Ventura）的摩爾帕克（Moorpark）41歲查維茲（Stephen Vincent Chavez），被控灌酒並與剛滿18歲的親生女兒發生亂倫關係，導致女兒隨後自殺身亡。查維茲日前認罪，將面臨最高三年的州監獄刑期。

法庭文件顯示，查維茲5月18日承認亂倫重罪，以及向未成年人提供酒精的輕罪指控。此外，查維茲也承認檢方提出的多項特殊加重情節，包括「濫用與受害者的信任關係」以及「受害者處於極度脆弱狀態」。

據悉，這起悲劇發生於2025年7月。當時18歲的受害者塞特爾斯（Makayla Renee Settles）剛從北卡洛麗市（Raleigh）搬進父親查維茲位於摩爾帕克的住處，準備迎接即將開始的大學生活與嶄新人生。然而，她搬入僅兩天，便遭父親魔爪，她隨後於2025年12月選擇以自殺結束生命。

檢方描述案件發生情況表示，在一次家庭聚會飲酒後，查維茲又另外購買酒精帶回家中飲用，並強制與女兒進行性關係。塞特爾斯隨後因遭性侵送醫，經法醫採集的檢驗結果，確認驗出查維茲的DNA。

查維茲起初以25萬美元交保候審，之後提前出庭並選擇認罪。檢方表示，依現行法律，檢方目前可求處的最高刑期為三年，但法官最終會判處多久刑期，仍待正式的量刑會。

事實上，范杜拉縣檢察官辦公室在決定本案起訴方向與罪名前，曾進行「全面、徹底且詳盡分析」，包括多次訪談、追加的法醫檢測、醫療評估，以及對證據的完整審查，評估是否能以強姦罪提出指控。

檢方表示，在召集多名資深性侵案件檢察官，組成專案團隊重新檢視所有調查結果後，最終認為，依據現行法律、事實與證據，本案尋求的罪名是適當且合理的。

據悉，查維茲於5月18日認罪後，已當庭收押。他預計將於6月23日在范杜拉縣高等法院接受量刑。此外，依照其定罪結果，查維茲也須登記為性犯罪者，期限為20年。

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