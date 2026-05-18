我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

該怕嗎？刷會員卡進店之前 好市多就知道你來了

加州一對白頭海鵰直播風靡全球 雪梨婦每天收看

該怕嗎？刷會員卡進店之前 好市多就知道你來了

編譯組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
好市多會員刷卡進入之前，店方已經知道特定顧客上門了。（本報檔案照／記者張庭瑜攝）
好市多會員刷卡進入之前，店方已經知道特定顧客上門了。（本報檔案照／記者張庭瑜攝）

The Sun新聞網報導，美國量販巨頭好市多Costco）近日證實，已開始啟用一種新型安全監控設備，期盼能藉此遏止日益嚴重的各類竊盜犯罪。事實上，不僅是好市多，包含Home Depot、Lowe's以及Target等大型零售連鎖品牌，也紛紛引進了類似的防盜科技。

根據好市多最新修正的隱私權政策指出，該賣場已正式採用「車牌自動辨識系統」（Automated License Plate Recognition, 簡稱ALPR）。這套系統會自動收集所有「停放或駛近部分好市多營業據點」的車輛資訊。

好市多在聲明中表示：「我們利用這些資訊來偵測、預防、調查、通報並處理在賣場內部及周邊所發生的突發事件或非法活動。」

此外，該公司強調這項技術同時也是為了保護員工安全，並達到「防範資產損失」的目的。為了保障隱私，好市多限制了該系統的存取權限，僅有因工作職責需要、具備「知情必要性」的內部特定人員才能接觸ALPR系統與相關車牌資料。

值得注意的是，這類監視器並不會在現場「自動攔截」現行犯，而是透過記錄進出賣場停車場的車輛資訊，提供後續追溯的依據。好市多系統中收集到的防盜數據，最多只會保留180天。

除了好市多之外，其他零售巨頭也相繼加入車牌追蹤的行列：

•Target：證實正透過相同的ALPR技術追蹤顧客車牌。其隱私政策顯示，收集資料是用於預防詐欺、維護安全及保護資產。Target強調不會販售車牌資料，但在配合執法單位、保護公司、顧客或他人的人身與財產安全時，將會依法提供。

•Lowe's：說明該相機系統會「自動擷取車輛及其車牌影像，並同時記錄日期、時間與大略位置」。

•Home Depot：同樣在隱私政策中載明，收集ALPR資訊純粹是基於防範詐欺、安全控管與資產保護等目的。

全美零售商大動作升級安檢科技，背景源於近年來愈發猖獗的商店竊盜潮。根據美國零售聯合會（NRF）2025年發布的調查報告指出，全美商店面臨的竊盜企圖件數，在2023年至2024年短短一年間就大幅飆升了18%。面對不斷攀升的損失，各大零售業者只能將防線前移，在顧客還沒走進店門口前，就先對車輛展開第一道自動化科技過濾。

但大型零售店此舉已引發疑慮。據指出，這些攝影機與警方用於開罰單的設備相同，也是美國移民暨海關執法局（ICE）用於追蹤涉嫌「出生在其他國家」者的攝影機相同。此舉引發外界爭議：為什麼這些零售商要用這套高科技監控系統？

好市多 Target Costco

上一則

以為在省錢？ 這7種「節儉」習慣恐讓你變窮

延伸閱讀

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
賣場人擠人「非錯覺」 好市多過去7年客流量暴增

賣場人擠人「非錯覺」 好市多過去7年客流量暴增

好市多美食區為難會員 迎接新歡卻怕傷了舊愛肉捲

好市多美食區為難會員 迎接新歡卻怕傷了舊愛肉捲
舊金山警方破獲Stonestown汽車爆竊 逮3嫌

舊金山警方破獲Stonestown汽車爆竊 逮3嫌
春天大掃除 手機、電腦的數位垃圾也該清一清

春天大掃除 手機、電腦的數位垃圾也該清一清
直播間搶到超低價名牌？洛警：你買的可能是贓物

直播間搶到超低價名牌？洛警：你買的可能是贓物

熱門新聞

國土安全部發言人、政治評論員、律師扎卡里亞（Katie Zacharia，右）12日對王愛琳一案表示，這可能只是冰山一角。圖為扎卡里亞與總統川普合影。（取自Katie Zacharia IG）

王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國

2026-05-12 20:54
家得寶停車場安裝Flock監控攝影。（Home Depot臉書）

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

2026-05-12 14:05
參觀年度房車展，徹底改變黃正誼的退休生活，也開啟他駕駛房車探索北美的夢想。（圖／黃正誼提供）

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

2026-05-11 13:51
王愛琳承認充當中共在美代理人，將卸任市長一職。（亞凱迪亞市府網站）

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

2026-05-11 17:37
食品科學家指出，選購藍莓時，最需要警惕的就是包裝內的「濕氣」。 （示意圖取材自Pexels）

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

2026-05-10 21:06
持綠卡31年的女子在LAX入境時被拘留，面臨遣返。（示意圖取自Pexels）

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

2026-05-17 15:49

超人氣

更多 >
車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願
離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢
紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮

紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮
中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身

中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身
175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長

175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長