拉斯維加斯谷108畝土地6800萬成交 多塊地標價全面超預期

位於拉斯維加斯谷（Las Vegas Valley）的108英畝土地，近日在聯邦土地管理局（Bureau of Land Management,BLM）拍賣中，以超過6800萬美元成交。(取自拉斯維加斯市府官網）

據內華達州 電視媒體8 News Now報導。位於拉斯維加斯谷（Las Vegas Valley）的108英畝土地，近日在聯邦土地管理局（BLM ）拍賣 中，以超過6800萬美元成交，比市場價高1600萬美元。

據稱，此次透過「南內華達公共土地管理法」（SNPLMA）進行的線上拍賣，共售出108英畝土地。這些地塊通常由住宅開發商購買。

8 News Now今年3月初曾報導，原計畫拍賣的233英畝土地中，有兩塊合計約65英畝的大型地塊已被撤回。BLM在1日公布的108英畝成交數，反映原本22個地塊中，有9個拍賣已被取消。BLM並未說明取消原因，但可能意味著未達最低出價。

BLM表示，這13塊成功售出的地塊，成交價格高出市場價約1600萬美元。其中成交價最高的是一塊位於拉斯維加斯西北谷地、靠近Ann Road與Las Vegas Beltway（215號公路）的20英畝土地，成交金額略高於1500萬美元。其北側另一塊20英畝土地則以1400萬美元售出。

據報導，SNPLMA允許聯邦土地管理局在國會劃定的拉斯維加斯谷範圍內出售公共土地。土地拍賣所產生的資金，將用於整個谷地乃至全州的各類項目：其中85%用於內華達州各地休閒建設，例如公園、步道與自然保護區開發、聯邦土地資本改善、購置環境敏感地區、降低野火風險的燃料處理，以及景觀修復工程。另外5%撥給州政府用於教育，10%分配給南內華達水務局。